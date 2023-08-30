蘇拉颱風觸碰恆春半島！強度再衝破巔峰 台灣「東西天氣兩樣情」
強烈颱風蘇拉在今（30）日上午11時已經接觸南台灣的恆春半島，中央氣象局預報中心課長林秉煜表示，過去3小時，蘇拉颱風由於位處海面，強度略為增強，暴風圈也有擴大，但隨著暴風圈與陸地接觸，蘇拉颱風結構會開始慢慢被破壞，強度也會稍微減弱，明（31）日颱風慢慢移動到台灣東南側，台南、高雄等縣市也會出現明顯雨勢，明日晚間蘇拉颱風才會慢慢遠離。
記者張志浩/綜合報導
林秉煜指出，蘇拉颱風在過去3小時吸收海水能量，近中心最大風速從每秒51公尺提升到每秒53公尺，暴風半徑也從180公里增長為200公里，路徑上將會持續往西北偏西移動，暴風圈觸陸範圍應該只會在恆春半島，不會再往北擴大至屏東市區或高雄。
針對蘇拉颱風的風雨影響，林秉煜說明，今天的降雨還是集中在花東和恆春半島，截至中午，恆春今日累積雨量已達98.5毫米，其次在花蓮北部、台東長濱等降雨也較多，氣象局持續發布「豪雨特報」，另一邊西半部則是天氣穩定，且位處颱風背風側，從桃園延伸到高雄，都要小心攝氏36度的高溫。
林秉煜提及，明日颱風持續向西移動，屆時花東降雨會稍微減少，中南部天氣則開始不穩，降雨會比今日更增加，明晚蘇拉颱風漸漸遠離後，各地雨勢才會緩和，不過台東、屏東、恆春半島仍有過多降雨；此外，西北太平洋目前處於大低壓帶，除了蘇拉颱風，其中還有海葵颱風和即將生成的鴻雁颱風，未來3者交互影響相當複雜，氣象局將持續觀察。