《商業周刊》貼文酸侯友宜沒政見 藍委怒喊喪失信用：今日就退訂
隨2024總統選舉進逼，《商業周刊》昨整理現階段檯面上4位參選人，對於科技產業發展的部分政見。然而，在國民黨總統參選人侯友宜部分，卻僅寫上「……」引發討論。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（30）日受訪痛批商周涉入朝野政黨攻防，並怒喊今日起就退訂《商業周刊》。
記者翁子竣／台北報導
《商業周刊》昨在臉書發文，盤點藍綠白總統參選人，及鴻海創辦人郭台銘對科技產業發展政見看法，並以圖片搭配闡述。未料，在侯友宜部分，卻是顯示「……」，商周小編還配上文字稱「我們盡力了」，嘲諷意味十足。
曾銘宗今受訪時表示，他是商周的長期訂閱戶，而商周也是一家非常好、非常專業的媒體，但商周竟葬送自己的信用度，並涉入朝野政黨攻防當中。他高喊，「從今天起就退訂。」
侯友宜競選工作室稍早也發聲明強調，感到非常憤怒與遺憾。經查詢該篇文章是商周小編自行搜尋資料後發出，商周事先並未與競選辦公室聯繫。
侯競辦指出，侯友宜的能源及科技產業政策與說法，網路上可以很容易搜尋到，也可以跟競辦詢問。如此草率發文，已經對侯友宜造成嚴重傷害，背後是否有小編個人不良動機，令人質疑，並呼籲商周嚴正處理此事，商周小編應儘速嚴正澄清並道歉。