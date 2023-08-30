高雄開學日熱鬧有趣　孔子、飛機、芭比娃娃盒迎新生

今（30）日是開學日，高雄市學校紛紛辦起熱鬧有趣的迎新活動，左營區新莊國小請來「至聖先師」孔子與門生親自迎接小一新生入校；新上國小也有「芭比娃娃夢幻盒」，邀請小一新生與親師生們拍照打卡；龍華國小校長則巧扮機長，帶著小朋友喜愛的動畫人物安妮亞，大家一起迎接小一新生，開學日快樂上學。
記者鄭婷襄／高雄報導
高雄市教育局指出，高雄市今年有20761名小一新生入學，其中龍華國小有14班406人，是全市小一新生人數最多的國小，為讓小一新鮮人輕鬆接軌校園新生活，校長張瑞宜一早帶領LHPS AIRLINE機長與行政團隊，以及小朋友最喜愛的動畫人物安妮亞、馬利歐、路易吉在校門口迎接小一新生，更精心規劃多元有趣的迎新活動，讓每位新生持著公民行動家貼紙與闖關機票，搭乘「LHPS AIRLINE」E起航向公民行動家學習旅程。
新莊國小歡度今年創校70 歲，今天也以最嶄新的方式迎接小一新生，讓小朋友快樂上學，特地請來「至聖先師」孔子，以及他的幾位門生蒞臨，與校長劉瑞政與會長蘇亮燁，一同在校門口迎接新生入校，邀請爸爸媽媽、阿公阿嬤陪同孩子一起來參加新生始業式。
忠義國小今天的開學日，則加入雙語教育新生家長親職講座，以及雙語體驗闖關活動，為新生入學展開重要的暖身啟航。校長蔡翠萍、家長會長田璟昌與外師Alex一早在大門迎接新生陪伴孩子們走過聰明門、勤學門、敲響狀元鼓、領取智慧筆，一同入班贈送新生入學禮。
新上國小今天開學日「甜蜜迎新」，搶搭全球熱門的「芭比」電影熱潮，在學校內設置了4座大大小小的真人版芭比娃娃夢幻盒，提供小朋友到校拍照紀念，更提供給小一新生家庭一起來拍照打卡的熱點，為第一天上學增添許多驚奇與趣味性，家長們紛紛在此幫孩子留下美好的回憶與紀念；校長王彥嵓也發起凡事笑著來上學的孩子，都有棒棒糖獎勵，鼓勵孩子開心來上學，展開新學期的甜蜜求學時光。