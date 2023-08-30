全面大進化，Skoda釋出新Kodiaq/Superb座艙圖

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Skoda今年重頭戲莫過於就是預計在11月要推出全新Kodiaq與Superb，而在此之前也已先釋出外觀偽裝圖與規格等資訊，近日Skoda又進一步帶來兩車座艙訊息。
基本上兩車座艙都採用品牌最新格局設計，獨立式中控螢幕和新規畫讓整體座艙變得更加簡約。除格局設計改變外，全新Kodiaq與Superb配備10吋數位儀表，中控螢幕部分則升級至13吋，而最大變革就是排檔移至方向盤後方採機柱式設計，而這樣的安排也放大了前座空間。在便利性配備部分配備15W無線充電裝置與4個45W Type-C充電孔。
至於車輛規格部分，Kodiaq車長增加61mm來到4,758mm，第三排頭部空間也微幅增加15mm，軸距則維持2,790mm，置物部分也提升75公升至910公升。動力部分新Kodiaq提供1.5升汽油（150hp）與2.0升汽油（204hp）及2.0升柴油（150hp、193hp），和由1.5升汽油引擎與電動馬達構成的PHEV系統，具有在電動馬達助益下擁有204hp最大馬力輸出，而所配置的25.7kWh電池則能提供超過100公里的純電行駛里程。
Superb方面Fastback車款尺碼為4,912mm×1,849mm×1,481mm、軸距2,481mm，而Combi旅行車款上尺碼為4,903mm×1,849mm×1,482mm、軸距2,481mm。置物空間部分在正常情況下轎車的容量為645公升，Combi的容量來到690公升。
Superb動力提供1.5升汽油輕油電（148hp）與2.0升汽油（201hp/261hp），及2.0升柴油（148hp/190hp）。除汽柴油外Combi車型也有提供PHEV動力，該系統採用1.5升搭配電動馬達，擁有204hp的最大馬力，而配置的25.7kWh電池模組，能提供100公里純電行駛能力。