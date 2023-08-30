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台版黑暗榮耀不能就這樣算了！民代怒批調查委員淪霸凌共犯

▲張廖萬堅和人本教育基金會、多位市議員陪蔡生父親開記者會，怒斥整個調查過程荒謬至極。（圖／記者顏幸如攝，2023.08.30）
▲張廖萬堅和人本教育基金會、多位市議員陪蔡生父親開記者會，怒斥整個調查過程荒謬至極。（圖／記者顏幸如攝，2023.08.30）

記者顏幸如／台中報導

台中市豐原師對生霸凌案，校方二次進行調查，仍認定學務主任等人僅有不當管教、沒有霸凌事實。揭發此事的人本文教基金會和民代，今公開調查報告裡的學生問卷調查內容，竟直接排除有直接關係的當事班級，作出「學生對指導懲罰傾向是合理必要管教」的結論，眾人批評此舉荒謬至極，根本是再度霸凌已故的蔡生和家長。

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被稱為「台版黑暗榮耀」的台中市豐原高中師對生集體霸凌案，日前校方二度認定前學務主任屬不當管教、霸凌不成立。蔡生父親將提出申復，教育局也措辭強硬表示將逕提專審會嚴審嚴議，並要求校方「將霸凌不成立的理由公開向外界說明，以示負責」。人本教育基金會和多位民代今（30）日陪蔡生父親開記者會，並公佈調查報告裡的問卷調查結果，怒斥整個過程荒謬至極。

▲人本基金會7月揭發前學務主任已經悄悄復聘的事實。（圖／翻攝人本教育基金會臉書，2023.08.30）
▲人本基金會7月揭發前學務主任已經悄悄復聘的事實。（圖／翻攝人本教育基金會臉書，2023.08.30）
該份問卷調查以各班學號尾數3的學生做抽樣調查，詢問「你認為學務人員對本校同學在校期間的管教是否合理」、「你認為以下學務人員對本校同學在校期間的處罰是基於必要管教或惡意傷害」，調查結果與霸凌事件無直接關係的高一和高三同學全部認為合理且必要，高二生大部份傾向合理且必要。

但該份調查竟直排除有直接關係的當事班級看法，做出「難認全體學人員會有故意針對學生施予懲罰之管教行為」、「管教失當程度分別為輕度到中度」的結論。

▲問卷調查直接排除有直接關係的當事班級看法，管教失當分別為輕度到中度的結論。（圖／人本教育基金會提供，2023.08.30）
▲問卷調查直接排除有直接關係的當事班級看法，得出管教失當分別為輕度到中度的結論。（圖／人本教育基金會提供，2023.08.30）
立委張廖萬堅生氣的說，對一個未成年孩子經常針對性不分時段搜身、透過廣播公開叫名字、要求簽不違反校規切結書，還指控偷竊、吸毒，威脅不認罪、不配合驗尿就要送少年法庭，以輔導管教之名掩護貶抑、欺負的罪行，最後把孩子逼上絕路，「如果這樣不叫霸凌，什麼是霸凌？」

張廖萬堅說，厚達90頁的報告內容讓人瞠目結舌，這份問卷調查尤其荒謬。市議員張家銨批評，調查事實真相竟對不清楚事情始末的人做問卷，「請問是在寫論文、做量化調查嗎？」且設計內容有引導之嫌、每班公開抽5個人，「請問學生敢如實回答嗎？」市議員王立任說，問一些和事件無關的人、把相關的人排除，這樣的結論社會能接受嗎？家長怎麼放心把孩子交給學校？

▲蔡生輕生前，怒將自主休學單與切結書燒毀。（圖／人本教育基金會提供，2023.08.30）
▲蔡生輕生前，怒將自主休學單與切結書燒毀。（圖／人本教育基金會提供，2023.08.30）
市議員林祈烽痛斥台中市校園霸凌調查的制度已死，連教育局都說符合霸凌要件，豐中仍堅持以荒誕方式調查本案，對得起悲憤而死的蔡生嗎？而有調查委員都已成為這起事件的共犯。市議員謝志忠認為，學校和教育局以拖待變，根本就是兩方講好，搭起安全下莊的大樓梯。

張廖萬堅表示，根據統計，師對生的霸凌申訴案，20件只有一件會成案，豐中案處理草率，有官官相護、師師相護之嫌，更突顯現行法令的不完備，他希望教育部儘快修正霸凌案規定，將師對生、生對生的案件分軌處理，也希望各界繼續重視該事件，不要因為時間拖長，就這樣算了。

人本基金會中部辦公室主任曾芳苑指出，這些師長罵蔡姓學生垃圾、社會敗類、連痞子都不如，濫用權力以管教之名行貶抑欺負之實，整個調查報告卻將各種霸凌手法切割成單一事件，強調動機都是「出於管教善意」，該案之所以要提出霸凌申復，是希望在體制內改正，讓學校及霸凌因應小組負起責任、教育主管機關也該提出策略，別讓不幸一再發生。

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