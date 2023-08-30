異常劇烈下腹痛，小心畸卵巢胎瘤引起！

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畸胎瘤是雙胞手足？ 多半是細胞分化形成的瘤畸胎瘤（Teratoma），屬於先天性疾病，出生時就存在，但不一定立刻被發現，胚胎時期的細胞分化上出了問題，經過很久的時間才表現出來，源自於原始生殖細胞或胚胎幹細胞向胚層組織分化所形成的瘤；中醫師周宗翰指出，其成分包含已分化胚層組織和未分化細胞，兩者雜亂聚集造成結構錯亂排列，腫瘤中甚至生成毛髮、牙齒還有一些未成熟組織結構。好發於卵巢、睪丸、尾骨、縱隔、腹膜後，曾出現於腦、顱、鼻、頸、舌，但畸胎瘤卻很少出現在實質器官（肝、心等）及管道器官（消化道、膀胱）。
畸胎瘤如果是成熟的，往往生長很慢，所以大多數均在扭轉、腹脹及疼痛時才被發現。周宗翰中醫師表示，畸胎瘤的發生位置會帶來不同的症狀：1.長在卵巢會造成腹部骨盆腔附近疼痛，起因於卵巢韌帶的扭曲；2.畸胎瘤造成的腦炎起因於身體對畸胎瘤細胞的受器產生抗體，這種受器在腦部也有，因而造成卵巢畸胎瘤腦炎，3.其他區域的畸胎瘤造成的症狀主要由其壓迫導致，如呼吸困難、疼痛等。
一般畸胎瘤沒什麼特殊症狀，大多是在例行性的身體檢查中無意發現，或因為運動、性行為或身體姿勢改變而造成扭轉，導致因器官缺血壞死引發劇烈的疼痛發現。若腫瘤體積更大時，扭轉的機會變小，反而因為腫瘤的體積壓迫周圍組織造成腹脹、下腹痛、頻尿等非特異性的症狀。
治療「畸胎瘤」核心思維 由「癥瘕積聚」規化療程中醫將這類非器官正常組成的錯誤組織結構歸類為「癥瘕積聚」，因此，中醫在治療「畸胎瘤」的核心思維會從「癥瘕積聚」去規劃療程，周宗翰中醫師解釋，身體病發處堆積危害身體的異常組織，造成局部氣血瘀滯、慢性炎症、周圍其他實質組織受到壓迫等影響，此類良性腫瘤若沒有正確用藥治療及正確生活作息飲食方式搭配，嚴重可能導致腫瘤擴大，甚至轉變成惡性而轉移。
中醫在處理這類積聚將從三個面向去處理局部錯誤組織結構：
1.降低局部及整體發炎反應。
2.透過軟堅散結藥物作用去改變組織錯誤存在狀態，藉以導正身體氣血平衡系統修復身體。
3.運用通瘀原則，改變受到畸胎瘤壓迫的組織微循環代謝，緩解周圍受到壓迫的微循環不良。
周宗翰中醫師說明，中醫將容易引起良性腫塊的病因包括寒邪、熱邪、虛證、氣滯血瘀、痰濕內阻等，其中造成「癥瘕積聚」的核心病因病機為「氣滯血瘀」，寒邪、熱邪、虛證、痰濕及情至因素等會加重「氣滯血瘀」對身體的影響。臨床上西醫處置多以手術為主要治療方式，急性期且遇影響生命安全情況下多數需要緊急手術處理，若畸胎瘤位置位於危險區域導致手術風險過高，在無生命危險情況下，醫師多建議和平共處。
中醫門診治療會根據患者病情及體質狀態給予針灸及藥物治療，從核心病因「氣滯血瘀」給予藥物，軟堅散結消癥用藥如夏枯草、牡蠣、昆布、海藻、丹參、莪朮、鱉甲、穿山甲、三棱等，搭配化痰結、袪痰濕藥物如半夏、茯苓、浙貝母、枳實、陳皮、蒼朮等，透過化痰散結軟堅方式解除局部瘀阻狀態，藥物使用上中醫師會小心活血化瘀藥物劑量使用，避免過度活化局部氣血導致腫塊迅速加大，適合劑量及適當時機巧妙使用可以有效幫助積聚減小，另外，根據患者病情，寒邪、熱邪、虛證等加重因素適當給予加減藥物來處置。
畸胎瘤屬於先天性疾病，但後天飲食、作息方式及心情調適會影響病況是否加重，周宗翰中醫師建議規律睡眠及早睡早起習慣、清淡少油少鹽少辣低糖飲食、適度運動保持良好心情來維持身心良好狀態，因畸胎瘤屬於特殊疾病，影響身體面相廣泛且複雜，建議尋求合格醫師正確治療確保病情能夠改善。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59026
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