「藍白整合」最大公約數！柯文哲代表出線 支持度將可高過賴清德
2024總統大選「四腳督」戰情激烈，根據民調顯示，若四人參選，賴清德支持度33.33%穩居第一，和第二名的柯文哲差距超過12%，讓外界也對是否「藍白合作」掀起討論，而民調也顯示，只有藍白整合由柯文哲代表出線，才有可能以44.77 %支持度，打敗賴清德的36.09 %。
記者林莞茜／綜合報導
由《Newtalk》新聞網站透過手機電話，於8月28日至8月29日，隨機發送簡訊進行2024總統大選藍白整合問券調查，若由柯文哲代表參選，有44.77%民眾選擇支持柯文哲、36.09%民眾選擇支持賴清德，兩人差距為8.68%；但若由侯友宜出來選，結果顯示，侯友宜32.81 %、賴清德41.34 %，兩人差距8.53%；若是由郭台銘代表出來選，郭台銘36.63 %、賴清德37.56 %，兩人差距0.93%。
根據民調結果，只有柯文哲代表出線，才能打敗賴清德，且值得注意的是，以縣市別來看，若藍白整合，連賴清德的本命區台南市，柯文哲也以46.75 %勝過賴清德的44.16 %，唯一只「綠地」有高雄市，賴清德支持度，才以47.62 %勝過柯文哲的36.51%。