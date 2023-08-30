強颱蘇拉待台灣2天！「最新降雨趨勢」出爐 高雄、台南小心了
強烈颱風「蘇拉」在今（30）日上午11時暴風圈接觸台灣南端的恆春半島，中央氣象局預報員曾昭誠表示，以目前的颱風路徑和速度來看，暴風圈接觸台灣陸地的時間大約落在12小時左右，範圍僅限恆春半島，陸上警報有望明（31）日凌晨解除，不過風雨今日下半天在屏東、台東和南部山區較劇烈，台南、高雄平地則在明日會出現明顯雨勢，請民眾務必特別留意。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報中心課長林秉煜說明，蘇拉颱風由於位處海面，強度略為增強，暴風圈也有擴大，但隨著暴風圈與陸地接觸，蘇拉颱風結構會開始慢慢被破壞，強度也會稍微減弱，今天降雨還是集中在花東和恆春半島，其次在南部山區、宜蘭、北部山區也會因地形因素出現一些降雨也較多，氣象局持續發布「豪雨特報」，西半部則是天氣穩定，且位處颱風背風側，從桃園延伸到高雄，都要小心攝氏36度以上的高溫。
隨著蘇拉颱風持續朝西移動，除了台東、屏東、恆春半島的降雨持續明顯外，明日包括台南、高雄等南部平地也會開始有些明顯雨勢，預計蘇拉颱風暴風圈在今日深夜至明日清晨會脫離台灣陸地，各地降雨真正趨緩的時間落在明日中午過後。
此外，受到蘇拉颱風影響，今日恆春半島有9至10級強陣風，蘭嶼、綠島及東南部、新竹以北沿海空曠地區、澎湖、金門、馬祖都有8至9級強陣風；台灣附近海面及巴士海峽的風浪逐漸增大，尤其恆春半島及南部沿海將有6米以上浪高，台灣各沿海及澎湖、金門、馬祖都容易有長浪發生，請民眾避免前往海邊活動。