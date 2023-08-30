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盤點四大總統參選人　台灣基進：首要條件應「親美抗中」

▲2024總統大選檯面上四位擬參選人已到位，台灣基進認為，「只有親美、親日、抗中」，是總統候選人首要條件。（圖／台灣基進提供）
▲2024總統大選檯面上四位擬參選人已到位，台灣基進認為，「只有親美、親日、抗中」，是總統候選人首要條件。（圖／台灣基進提供）

記者鄭婷襄／綜合報導

2024總統大選檯面上四位擬參選人已到位，台灣基進今（30）日舉行記者會，指出現今選戰主軸討論仍無法正視中國片面對台文攻武嚇，當民主同盟、知名智庫都明白表示需以「威懾」戰略以箝制中國極權擴張的結論，台灣的總統大選卻仍以「執政黨引戰」的幼稚思維為主調，台灣基進指出「只有親美、親日、抗中」，是總統候選人首要條件。

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台灣基進發言人楊佩樺指出，自己身為軍眷，丈夫職責便是為國家出生入死，她全然無法苟同檯面上三位總統參選人郭台銘、侯友宜、柯文哲的台海策略，三人都跟中國口徑一致，把片面斷絕與台交流的責任，推給執政的民進黨，並且在全球抗中的時候，不顧國際局勢仍堅持把要台灣人當中國人，因為盲信「中國人不打中國人」。

楊佩樺以烏克蘭前線考察的經驗為例，指出總統身為三軍統帥，在面臨戰爭威脅時扮演關鍵作用。2014年克里米亞戰爭爆發，當時的烏克蘭選出的是親俄總統，加以俄羅斯強勢的混合戰攻勢，烏克蘭軍人不知誰是敵人，不知為誰而戰、不知為何而戰，陷入混亂。到了2022年俄羅斯徹底入侵烏克蘭之後，人民產生了抗俄決心，國際民主友邦亦幫忙協助改革，才有如今看到意志強悍團結一心的烏克蘭軍隊。

楊佩樺坦言，大家都不希望戰爭發生，其實只要中國放棄對台侵略併吞，台灣就不會是下一個烏克蘭。但萬一中國發動侵略，台灣總統必須能像烏克蘭的澤倫斯基總統一樣堅定抵抗、擊退侵略者，我們需要的是這樣的三軍統帥，而不是選出「下一個無能的馬英九」，把無底限的親中媚中錯當成和平指標，選擇了屈辱，最後仍免不了被併吞的命運。

台灣基進宜蘭縣立委參選人林意評則清點檯面上四位參選人對台灣的國家主權論述，指出侯友宜、郭台銘以及柯文哲明確指出台灣不能獨立，而侯友宜主張沒有共識的九二共識；郭台銘把台灣限縮在一中的框架上；柯文哲繼續保持模糊，認為統獨是假議題；只有賴清德直接指出兩國的主權互不隸屬。

台灣基進黨主席王興煥指出，台灣與烏克蘭相似之處在於抵禦的對象都是不能以理性預期的獨裁國家、侵略者訴諸「同文同種」的民族主義，且敵人已實質造成了國家內部認同分裂。面對俄羅斯侵略，澤倫斯基表現超乎外界預期，不僅防守更積極反攻令侵略者陷入衰退泥淖。檯面上四位總統候選人，唯有民進黨總統候選人賴清德主張聯合美日、備戰止戰不親中。

王興煥進一步解釋，所謂澤倫斯基指的不僅是總統，更是面對敵國侵略時，「不投降、不逃跑、堅守崗位」的每一個人，台灣整體有澤倫斯基的意志嗎？王興煥指出，或許台灣需要的，遠遠不只是一個如澤倫斯基的總統，而是全體社會需要重新定義「戰爭或和平」的迷思。

王興煥表示，親中陣營政治人物經常競相訴求自己「最能帶來和平」，他們誤以為只要親中就有和平。然而無論是戰爭或和平都不是台灣的選擇，而是看敵人的心情，事實證明侵略者從來都不跟你講信用、講道理。

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