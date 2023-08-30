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富士康拋售威州房產！昔日風光動土建「世界第8大奇蹟」成夢一場

▲富士康集團（Foxconn）於2017年宣布要在美國威斯康辛州建造「創新中心」，在動土儀式上當時的美國總統川普（Donald Trump）和鴻海創辦人郭台銘拿鏟子合影，川普稱威州將擁有「世界第八大奇蹟」，但結果卻是一場空。（圖／美聯社／達志影像）
▲富士康集團（Foxconn）於2017年宣布要在美國威斯康辛州建造「創新中心」，在動土儀式上當時的美國總統川普（Donald Trump）和鴻海創辦人郭台銘拿鏟子合影，川普稱威州將擁有「世界第八大奇蹟」，但結果卻是一場空。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

鴻海旗下的富士康集團（Foxconn）於2017年宣佈，要在美國威斯康辛州建造「創新中心」，在動土儀式上當時的美國總統川普（Donald Trump）和鴻海創辦人郭台銘拿鏟子合影鏟土，更稱威州將擁有「世界第八大奇蹟」。不過，6年過去了，創新中心仍是空中樓閣，富士康在威州的相關房產皆空置多年，近日還將其中2棟房產出售。

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根據美國科技媒體《The Verge》報導，富士康當年在選舉前夕，於選情搖擺州威斯康辛州買下許多房產，宣稱要打造創新中心，協助當地創造工作機會。不過，創新中心始終未曾落實，相關房產徒然空置，如今更將其中2棟房產出售。富士康發聲明解釋，出售大樓「將增添市中心的活力」，曾經許諾的創新中心則隻字未提。

《The Verge》長期追蹤富士康在威州的計畫，記者實際走訪，發現富士康在威州的相關房產始終空置，雖然富士康曾說空置僅是暫時的，是要確保入駐時一切設備都已到位，然而，這些房產從未被真正利用過。

富士康最初宣稱，在威州打造的LCD園區與創新中心，能創造13000個就業機會，但顯然已經跳票。威州後來修改計畫，只要富士康創造出1454個就業機會並投資6.72億美元，就能享受8000萬美元的租稅優惠減免。而威州最初提供給富士康的租稅優惠，高達28.5億美元。

《The Verge》在一篇報導中指出，富士康在威州的慘澹收場，堪稱川普政府所面臨困境的具體展現。川普承諾要將製造業帶回美國，並與鴻海創辦人郭台銘合作，兩人出席許多儀式，擘畫了許多看似美好的宏大願景，但最終，一切都沒有在現實中發生。

富士康原本承諾將捐贈1億美元給威斯康辛大學麥迪遜分校，但威斯康辛大學表示實際僅收到70萬美元。《The Verge》批評，富士康不顧一切地追求維持形象，在這項以宣傳為目的的開發項目中不承認失敗，一再拖延與改變計畫，最終帶來的負面影響比普通的失敗嚴重得多，當地的企業與公務員和居民，浪費了數年時間才搞清楚一切是一場空。

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