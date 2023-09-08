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金酒X黑松翻玩過桶高粱　王陽明品飲驚豔：顛覆印象　威咖快來試

▲王陽明品飲「創世者桶陳金門高梁酒」後大感驚艷，直言不論是高粱酒或威士忌愛好者，都很推薦來嘗試。(圖/品牌提供)
▲王陽明品飲「創世者桶陳金門高梁酒」後大感驚艷，直言不論是高粱酒或威士忌愛好者，都很推薦來嘗試。(圖/品牌提供)

生活中心/綜合報導

每種酒的背後都有著深厚的傳統與文化。而說起高粱酒，你會想到什麼；是酒麴定香、固態蒸餾，還是陶甕陳年？不管你想到什麼，現在都將翻轉你對高粱酒的印象！這一次，黑松公司與金門酒廠攜手合作，突破框架巧取中西方代表性酒類特點，推出「創世者桶陳金門高粱酒」，並邀請同樣具有開創之魂的王陽明品飲，他品嚐過後大為驚豔，直說「喜歡威士忌的人可以來試試看！」
 

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▲「創世者桶陳金門高粱酒」邀請同樣具有開創之魂的王陽明品飲。(圖/品牌提供)
▲「創世者桶陳金門高粱酒」邀請同樣具有開創之魂的王陽明品飲。(圖/品牌提供)
王陽明的演員身分相信大家不陌生，但在演員之外，他更是位創業家 ─ 而且是不走主流道路的創業家。海洋保育、夜店與精品服飾，在這些完全沒有重疊的領域中，王陽明都堅持自己的風格，到最後反過頭來引領同業效仿。王陽明表示，要成為能夠打開新局的變革者，關鍵就在於了解自己特色、懂得市場需求並能夠耐心堅持。變革不是對傳統的叛逆，而是用技術與眼光回應市場潛藏的渴望。正如黑松公司與金門酒廠追求卓越工藝的匠心，經過多年研發測試，推出「創世者桶陳高粱酒」，將50度以上高粱珍貴的原酒，及專門為金門高粱酒風味特性打造的小批次深度訂製桶，以威士忌的過桶邏輯，及本身瓶中慢慢陳化之特性，帶來獨一無二的專屬風味。並以「酒體當下最適切」的酒度裝瓶，未加焦糖染色或冷凝過濾的琥珀色桶陳高粱原酒，口感柔和醇順，令人著迷。除純飲外，也可以水割法品飲隨著不同比例產生的萬千變化、森羅萬象的酒香風味。
 

▲王陽明除了演員身分，更是位不走主流道路的創業家，與「創世者桶陳金門高粱酒」同樣具開創之魂。(圖/品牌提供)
▲王陽明除了演員身分，更是位不走主流道路的創業家，與「創世者桶陳金門高粱酒」同樣具開創之魂。(圖/品牌提供)
王陽明表示，光是打開酒瓶、嗅聞氣味，就能感受到柔順甜美的圓滑感，一入口喝起來、聞起來像高粱酒，尾韻卻散發威士忌的風味，完全沒有過往印象中高粱酒的燒、辣、嗆感。自己是威士忌愛好者，對於「創世者桶陳金門高粱酒」這樣新奇的獨特混搭感十分喜歡，也會讓人想多了解高粱酒的世界，直言不論是高粱酒或威士忌愛好者，都很推薦來嘗試看看。
 

▲王陽明形容「創世者桶陳高粱酒」光是打開酒瓶、嗅聞氣味，就能感受到柔順甜美的圓滑感。(圖/品牌提供)
▲王陽明形容「創世者桶陳高粱酒」光是打開酒瓶、嗅聞氣味，就能感受到柔順甜美的圓滑感。(圖/品牌提供)
除了酒體口感與風味充滿驚喜，「創世者桶陳金門高粱酒」包裝設計亦是別具風格，以份量感十足的厚底晶透玻璃瓶身展現酒液的天然琥珀色澤，搭配精緻漸層色開窗的紙盒設計。從製酒工藝、酒體到包裝設計，每個細節都呼應著跳脫常規的「創世者」精神，首款單一批次限量推出，極富收藏價值！
 

▲「創世者桶陳高粱酒」除純飲外，也可以水割法品飲隨著不同比例產生的萬千變化酒香風味。(圖/品牌提供)
▲「創世者桶陳高粱酒」除純飲外，也可以水割法品飲隨著不同比例產生的萬千變化酒香風味。(圖/品牌提供)
如此翻轉想像、跨越疆界的「創世」之作，不論是想嘗試高粱酒的另一種可能、收藏增值，或是送禮展現新意與品味，「創世者桶陳金門高粱酒」絕對是不二之選，即日起於全台各地區酒類專賣店陸續開賣（實際價格、庫存及販售方式，依各通路為準），烈酒迷們快來感受這場充滿驚奇的「創世者」品飲風潮吧！ 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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