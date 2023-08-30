蘇拉颱風海陸警齊發！開學日天氣「東西兩樣情」　南台灣留意暴雨

「蘇拉、海葵、鴻雁」恐三颱共舞！賈新興：各走各的　全閃過台灣

▲蘇拉颱風、海葵颱風、鴻雁颱風未來恐「三颱共舞」，氣象專家賈新興認為，3者應該會各走各的路，互相牽連影響的機率較低。（圖／翻攝NCDR）
▲蘇拉颱風、海葵颱風、鴻雁颱風未來恐「三颱共舞」，氣象專家賈新興認為，3者應該會各走各的路，互相牽連影響的機率較低。（圖／翻攝NCDR）

記者張志浩/綜合報導

目前除了蘇拉颱風正影響台灣天氣、海葵颱風持續發展外，西北太平洋因位處低壓帶，環境極不穩定，因此還有最快今晚生成的「鴻雁」颱風正在醞釀中，有可能再出現「三颱共舞」的情況，對此氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興認為，以目前的狀況來說，蘇拉、海葵、鴻雁的距離太遠，預估未來會「各走各的路」，互相牽連影響的機率低。

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賈新興分別針對3個颱風分析，首先是影響台灣最大的「蘇拉」，在暴風圈接觸恆春半島後，預計強度會慢慢減弱，明（31）日來到台灣東南側海面，除了屏東、台東降雨持續外，台南、高雄等地也要留意雨勢，預計蘇拉下半天漸漸遠離，朝廣東一帶前進，風雨也會在午後趨緩。

▲蘇拉颱風在今明兩天影響台灣天氣最劇烈，除了台東、屏東外，明日包括台南、高雄等南部平地也會開始有些明顯雨勢。（圖／中央氣象局提供）
▲蘇拉颱風在今明兩天影響台灣天氣最劇烈，除了台東、屏東外，明日包括台南、高雄等南部平地也會開始有些明顯雨勢。（圖／中央氣象局提供）
海葵颱風的部分，賈新興指出，因距離過遠，目前看來與蘇拉產生「藤原效應」的機率頗低，路徑上持續朝琉球群島前進，最後衝向長江口附近，整體發展還算順利，不過北方槽線未來可能會壓制它的強度發展，對台影響有待觀察；鴻雁颱風則是環境適合發展，生成後朝日本東南方海域前進，對日本威脅較大，但有可能進入較高緯度後「走一走就減弱掉了」。

賈新興強調，蘇拉、海葵與鴻雁颱風基本上登陸台灣的機率都很低，但後續路徑都還有待觀察，因為低壓帶的環境太不穩定，很多因素相互干擾；且未來10天除了鴻雁外，可能也還會再有新颱風出現，預計颱風活躍期會延續到整個9月，歷年9月平均也有3至4個颱風生成，目前狀況都還在正常範圍內，民眾請特別留意。

▲蘇拉、海葵、鴻雁相互的距離還算遙遠，後許可能會再有颱風生成。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲蘇拉、海葵、鴻雁颱風相互距離還算遙遠，後續可能會再有颱風生成。（圖／翻攝中央氣象局官網）

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