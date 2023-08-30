美國多州通過LGBTQ相關法律　加拿大發布旅遊警告

（中央社渥太華29日綜合外電報導）加拿大今天以潛在危險為由，建議計劃前往美國的LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）遊客，了解是否會受到一些州近期通過的法律影響。 我是廣告 請繼續往下閱讀 路透社報導，去年美國的反LGBTQ示威比2017年暴增30倍，限制LGBTQ權利的法律行動也在增加。加拿大針對赴美旅行的建議，現在為2SLGBTQI+族群新增了「注意」建議。旅遊建議寫道，「部分州通過了可能影響2SLGBTQI+ 族群的法律和政策。」「檢查相關州和當地法律。」旅遊建議並未具體點名哪些州。加拿大副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）在被問及為何更新建議時表示，政府聘請專家「仔細觀察世界各地，並監測特定加拿大族群是否面臨特殊危險」。她不願透露更新旅遊建議前是否曾與拜登政府溝通。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1120830大馬LGBTQ社群痛批The 1975「男男吻」：丟掉你的白人救世主情結美國最高法院裁決商家可拒服務LGBTQ 專家批：如同頒發歧視許可粉潮衝擊／男男激吻20秒！為何英團The 1975挑戰大馬價值行不通？粉潮衝擊／馬來西亞性少數處境艱困！首相安華也曾陷「雞姦」指控