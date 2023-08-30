蔡尚樺穩交「交大仔仔」11年 飯局搭上王文洋鬧緋聞
藝人蔡尚樺近日被拍到和T1聯盟籃球員林秉聖同進出，關係耐人尋味。對此，蔡尚樺回應兩人只是朋友，當日聚會男友也在場，三人關係都很好。事實上，蔡尚樺和小4歲男友易鼐恩交往11年，男友是台積電工程師，因長相神似周渝民，有「交大仔仔」的稱號，蔡尚樺不時會在社群上曬恩愛，小倆口感情穩定。而蔡尚樺唯一的緋聞，2017年被爆出搭上王文洋，事後她澄清僅是飯局碰到，稱對方是她尊敬的前輩。
記者薛羽彤/綜合報導
蔡尚樺從大學就和易鼐恩交往至今，小倆口原本是台北、新竹遠距離，近年易鼐恩被調到南部，讓2人相處時間更加減少，不過蔡尚樺仍維持一周見面一次，曾被問過感情維持祕訣，她笑說：「因為男友長滿帥的啊，我就是一個外貌協會，沒有遇過比他更帥的！」
蔡尚樺去年33歲生日時，男友送上用千元鈔票疊成的蛋糕價值7萬元，她誇讚男友不僅有心還很有藝術天分，讓許多人羨慕不已。年初，蔡尚樺和男友到日本旅遊，她曬出男友手提2個大型行李的背影，超Man畫面讓她感動甜喊：「總是義不容辭把我寵成廢物的男子。」
此外，蔡尚樺穩交工程師男友，2017年卻被爆出她和宏仁集團總裁王文洋一同參加飯局，舉止親密，兩人關係令人猜疑。事後，蔡尚樺表示王文洋是她尊敬的前輩，因名單中也有許多新聞圈主管，她也受邀參加，解釋飯局只是一般應酬，「可能是王總裁人紅是非多，才會被拿來做文章！」同時她也苦喊狗仔把她拍太醜，｢到底是多恨我啊！｣