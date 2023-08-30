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媽媽們快衝啊！國中小開學首日　天菜級帥警現身校園門口疏導交通

▲交警在校園周邊執行護童專案，卻意外引來網友熱烈討論。（圖／翻攝自TCPB 局長室 ）
▲交警在校園周邊執行護童專案，卻意外引來網友熱烈討論。（圖／翻攝自TCPB 局長室 ）

記者林莞茜／綜合報導

全國中小學今（30）日開學，為了確保孩童上下學安全，警方啟動執行「護童專案」，站崗於國小校門前協助進行交通疏導，家長們也樂得「校門開」並感到安心，TCPB局長室稍早也在臉書上發文附圖，不過，圖片一出卻掀起暴動，更有網友留言「這照片是為了讓媽媽們更有動力催促小孩上課的吧」，直呼「為什麼這個警察那麼帥」。

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▲交警在校園周邊執行護童專案，卻意外引來網友熱烈討論。（圖／翻攝自TCPB 局長室 ）
▲交警在校園周邊執行護童專案，卻意外引來網友熱烈討論。（圖／翻攝自TCPB 局長室 ）
開學首日，為了保障上下學的孩童生命安全，全國各警局「護童專案」為執勤重點，警方於轄區內學童眾多、交通要衝之小學編排護童勤務，實地觀察學校上、放學時段，有無危害學童安全危險因子(如側門無導護老師、志工，仍有學生進出或有學童脫隊、落單之情形)等易受害風險，加以綜合評估，適時向學校反映並疏導校園周邊交通秩序，讓學童們能平安上學，快樂回家，共同提升校園周邊安全。

今日一早，校園外也陸續見到有警方在指揮交通，不過卻有一票家長見到員警卻難掩興奮，更直呼「媽媽都想上課了」，原來是一名「天菜等級」的交通帥警，就站在校門口守護孩童們的安全，接著TCPB局長室也在臉書上發布貼文，並附上4張照片，讓所有網友一同大飽眼福。

照片一出，不少網友紛紛前往貼文下方留言，狂讚該名交警「太帥了吧」、「陽光天使般的臉，超級標準的身材，帥爆」、「笑容太迷人」，更直呼「看到帥警察 媽媽我都想去上課了」、「我每天早上都想去那間國小路過了」、「我願意當導護志工站在警察旁邊⋯⋯⋯一起守護孩子們的交通安全」。

▲交警在校園周邊執行護童專案，卻意外引來網友熱烈討論。（圖／翻攝自TCPB 局長室 ）
▲交警在校園周邊執行護童專案，卻意外引來網友熱烈討論。（圖／翻攝自TCPB 局長室 ）

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