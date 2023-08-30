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Lulu遭海關扣留挨轟「丟臉到國外」！本人急喊：你我都可能會遇到

▲Lulu日前飛到北海道卻遭到當地海關扣留長達好幾個鐘頭，引發網友批評「丟臉到國外」。對此，本人也親上火線發聲，「你我都可能會遇到！」（圖／記者陳明中攝影）
▲Lulu日前飛到北海道卻遭到當地海關扣留長達好幾個鐘頭，引發網友批評「丟臉到國外」。對此，本人也親上火線發聲，「你我都可能會遇到！」（圖／記者陳明中攝影）

記者詹鎰睿/綜合報導

女星Lulu（黃路梓茵）先前與好友們一同到日本北海道旅行，卻發生帶錯護照等一連串狀況，還遭到當地海關扣留9個鐘頭、損失15萬元台幣，不料，影片曝光後，遭到網友砲轟是「丟臉到國外！」引發諸多爭議。對此，Lulu今（30）日稍早也在臉書親自發聲，「我的立場就是單純要提醒大家，你我都有可能遇到類似的情形。」

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回顧Lulu在個人YouTube頻道上傳的影片，原來她當時到了機場才發現不小心帶成舊護照，只好退票改買其他航空公司機票，先損失15萬元台幣，未料，一到北海道千歲機場時，包含女經紀人、女性工作人員，因攜帶香氛機、精油、減肥用的中藥粉包、蔓越莓錠，引發海關疑慮，而遭到扣留。

▲藝人Lulu（黃路梓茵）與好友到日本北海道旅遊，豈料卻發生一連串衰事，像是她到機場才發現自己帶錯護照。（圖／翻攝自Lulu YT）
▲藝人Lulu先是發現自己帶錯護照，多花15萬元買機票，結果一到北海道又接連發生狀況。（圖／翻攝自Lulu YT）
最終Lulu的團隊們從下午5點一直被扣留到晚上11點半，過程中還發生Lulu經紀人被要求「脫光檢查」才准去上廁所的狀況。影片一出，立刻掀起網友們討論，更有不少人質疑Lulu在出發前沒有做足功課，並批評是「丟臉到國外」等負面攻擊言論。

對此，Lulu今日在臉書發文表示，「影片發出之後引起很多討論，我的立場就是單純要提醒大家，你我都有可能遇到類似的情形，疫情解封很多人要到日本玩」，也透露有很多人私訊她，「有慢性病要帶藥出門怎麼辦？長輩的隨身保健品怎麼辦？」

最後Lulu提醒，「確實，萬一今天是有慢性病的長輩帶著隨身藥品被帶到小房間盤查，語言又不通的情況是會讓人緊張的， 如果遇到了，就只要耐心等候，配合他們的調查就完全沒事了。」


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