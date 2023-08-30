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iPhone 15 9/13登場！蘋果邀請函洩漏「新機4色」　6大亮點搶先看

▲iPhone 15新機發表將在9月13日登場，有外媒分享 iPhone 15 Pro 四款新色渲染圖。（圖／翻攝Ian Zelbo推特）
▲iPhone 15新機發表將在9月13日登場，有外媒分享 iPhone 15 Pro 四款新色渲染圖。（圖／翻攝Ian Zelbo推特）

記者周淑萍/綜合報導

蘋果發表會日期今（30）日稍早正式公佈，正如外界猜測，選在美國太平洋時間9月12日早上10點，台灣時間為9月13日凌晨1點。重頭戲會是iPhone 15系列登場，在蘋果三年一大改的潛規則之下，今年iPhone 15讓果粉相當期待。《NOWnews》整理近期網路各項傳聞，包含開賣日、邀請函上的顏色推敲等整理6大亮點，一文幫你快數充值信仰。

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📍9/13發表會、開賣日
發表會確定會選在美國太平洋時間9月12日早上10點，台灣時間為9月13日凌晨1點，延續疫情期間的發表模式，依舊採用線上發表會。依照蘋果開賣的習慣，有可能會在9月15日展開預購，再下一週9月22日開賣。

📍邀請函洩漏新機4色
蘋果發表會邀請函總能見到新機的端倪，今年邀請函上可以看到蘋果Logo是由灰、黑、藍以及銀色所搭配，迎合了外傳iPhone 15 Pro 會有包括「泰坦灰」、「鈦藍色」、「太空黑」和「銀色」四色的傳聞。而iPhone 15則傳出有：黑色、薄荷綠、橙色、藍色，黃色和粉紅色等6色可選擇。

▲2023蘋果發表會。（圖／翻攝官網）
▲今年蘋果發表會的邀請函上可以看到蘋果Logo是由灰、黑、藍以及銀色所搭配，迎合了外傳iPhone 15 Pro 會有包括「泰坦灰」、「鈦藍色」、「太空黑」和「銀色」四色的傳聞。（圖／翻攝官網）
📍除了iPhone 15還有2款新品
外界預估除了iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max 四款手機之外，還會有兩款手錶，包含：Apple Watch Series 9，以及Apple Watch Ultra 2。Apple Watch Series 9傳聞會有粉紅色錶殼。

📍價格最高漲6000元台幣

目前網路上猜測的價格如下：

  • iPhone 15：維持原價799美元起，台灣售價2萬7900元起
  • iPhone 15 Plus：維持原價 899美元起，台灣售價 3萬1900元起
  • iPhone 15 Pro：上漲100美元，傳聞售價為1099美元起，約3萬4947元台幣。
  • iPhone 15 Pro Max：上漲200美元，傳聞售價為 1299美元起，約4萬1307元台幣。
📍三項祖傳功能將被淘汰

  1. 動態島下放到iPhone 15、15 Plus，未來4款都會是動態島螢幕，意味瀏海螢幕會將被淘汰。
  2. 在歐盟的助力之下，全系列 iPhone 15 會從傳統 Lightning 接孔改為通用性更高的USB-C，Lightning正式走進歷史。
  3. 幾乎跟著iPhone共生的靜音撥桿，爆料指稱iPhone 15 Pro 系列會取消靜音撥桿，改為單一按鍵，同時支援更多功能。
▲iPhone 14 Pro新增動態島功能，讓以往被詬病的瀏海設計多了新意。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.09.16）
▲從iPhone 14 Pro首度新增動態島螢幕，預料iPhone 15 Pro四款全系列都會採用動態島銀幕。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.09.16）
📍iPhone 15 Pro Max潛望式鏡頭將成熱賣關鍵
iPhone 15 Pro 的另一大賣點將是相機系統，《彭博社》表示將有新一代的鏡頭以及更好的光學變焦範圍，尤其是 iPhone 15 Pro Max 可望獨家搭載潛望式鏡頭，使遠拍的能力進一步提升。

▲imos iPhone 15 Pro鏡頭厚度。（圖／翻攝imos臉書）
▲網路盛傳iPhone 15 Pro Max 可能會獨家搭載潛望式鏡頭，在日前配件商imos 也提早秀出iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max兩款鏡頭厚度的差異，似乎也暗示潛望式鏡頭即將現身。（圖／翻攝imos臉書）

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