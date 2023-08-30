「最蝦拉麵」插旗高雄！開幕首三日買1送1 蝦味湯咖哩快閃剩12天
來自北海道的品牌「一幻拉麵」，終於南下插旗高雄，將進駐高雄承億酒店B1，採快閃店模式，9月3日開幕後預計將營業到12月底，開幕首3日特別推出買1送1活動，每日限量50組，將贈送拉麵兌換券。這是一幻拉麵品牌除北部2間店之外，首次南下展店。另外，北海道美食還有蝦湯咖哩名店「奧芝商店」，選於晶華酒店，即日起快閃營業，僅到9月10日為止。
記者葉盛耀/綜合報導
被台灣人慣稱為一幻拉麵的「北海道えびそば一幻」（甜蝦湯頭拉麵一幻），在日本擁有超高人氣，曾獲日本人票選北海道最好吃拉麵店！有別於台灣市場熟知的豚骨、味增湯頭，「えびそば一幻」使用北海道札榥產地直送的甜蝦頭，經過慢火熬煮，製成濃郁的蝦膏湯頭。
除了蝦膏湯頭外，拉麵裡還會加入提升口感的蝦味麵酥與蝦粉；蝦粉是將甜蝦頭放入調理機打成末狀後，再經過3次乾炒而成用於加入麵中增添拉麵的香氣，蝦味麵酥則是把蝦湯及蝦粉加入天婦羅麵衣中，再進行油炸製作。
本次南下進駐高雄承億酒店B1，將以快閃店形式從9月到今年12月月底，9月3日中午11:00正式開幕，首三日買一送一優惠，每日限量50組，贈送內容為拉麵兌換券，預計將造成排隊人潮。
北海島美食還有以蝦味湯咖哩風靡全日本的北海道名店「奧芝商店」，也是即日起至9月10日，等於包含今天僅剩12天可品嘗得到。「奧芝商店」首度跨海來台快閃，於晶華酒店中庭azie餐廳及地下三樓三燔本家推出限定套餐和鍋物，台灣饕客將可原汁原味的品嘗到使用2000隻甜蝦頭與十數種香料熬製而成的蝦味咖哩湯頭，搭配北海道鱈場蟹、波士頓龍蝦、十勝A5和牛漢堡排、厚切鮭魚和帶骨嫩雞腿肉等五款主食選項，每套880元起。
三燔本家則是推出點用任一鍋物，加價399元升級湯咖哩火鍋的超值優惠。除了在餐廳享用之外，上述套餐以及空運來台的冷凍湯底也同步於「晶華美食到你家」網站販售。