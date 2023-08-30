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向空汙說NO！2023空品知識科普營開跑　與環境、大氣專家免費互動

▲為實現「2050淨零減排共利」的目標，今年環境部協同台灣整合防災工程技術顧問有限公司，舉辦「2023空品知識、行動與創意競賽」科普營。（圖／「2023空品知識、行動與創意競賽」科普營官網）
▲為實現「2050淨零減排共利」的目標，今年環境部協同台灣整合防災工程技術顧問有限公司，舉辦「2023空品知識、行動與創意競賽」科普營。（圖／「2023空品知識、行動與創意競賽」科普營官網）

家庭消費中心/綜合報導

空氣品質在近年成為國人相當關注的熱門話題，今年環境部協同台灣整合防災工程技術顧問有限公司，舉辦「2023空品知識、行動與創意競賽」科普營，科普營除了日前已有舉辦競賽外，將也在9月9日、9月15日邀請前氣象局局長鄭明典、鏡電視氣象主播群、以及環境、大氣、等專家學者進行互動，有興趣的民眾可至活動說明會資訊或淨零好空氣科普資訊網查詢。

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主辦方表示，空氣品質的改善僅倚靠政府是不夠的，必須要產業、生活與社會的共同轉型，更需要透過「教育」持續且堅定地倡議才能落實，為實現「2050淨零減排共利」的目標，今年以「攜手淨零好空氣」為本，從「食、衣、住、行／樂、育、購」6大面相，透過競賽和評選獎勵的形式，鼓勵年輕學子發想，提出多元、活潑、有趣以及可行的創意解決方案。

主辦方也指出，科普營除了可提升環境知識普及化外，也希望進一步與民眾攜手合作，成為空氣品質改善的倡導者和推動者，激發其他人對這個議題的關注，並促使行動和政策的改變。「2023空品知識、行動與創意競賽」科普營為免費票卷，9月9日下午1時至4時將在臺南長榮大學場行政大樓4樓第3會議室展開實體活動，9月15日晚間6時至8時30分為線上直播，民眾可至售票網頁了解詳情。

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