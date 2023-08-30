駁賴清德「躺著選」 綠委：戒慎恐懼、越到最後越不能犯錯
鴻海創辦人郭台銘日前宣布獨立參選總統，在2024總統大選演變成「四腳督」情形下，外界認為有利於民進黨總統參選人賴清德，甚至讓賴「躺著選」。對此，身兼民進黨中常委的立委蔡易餘今（30）日下午受訪時表示，不論是總統選舉還是立委選舉，沒有人是「躺著選」，民進黨會戒慎恐懼、面對每一刻，尤其越到最後越不能犯錯。
記者陳佩君／台北報導
民進黨下午舉行中常會，媒體會前詢問蔡易餘，在總統選舉「四咖督」情況下，賴清德是否躺著選？蔡易餘回應，民進黨歷經去年九合一選舉大敗，從谷底一步步往上爬，所以賴清德沒有「躺著選」問題，民進黨是戒慎恐懼地面對每一刻，尤其越到最後越不能犯錯。
蔡易餘提到，去年九合一選舉時，民進黨犯了許多不必要的錯，造成年輕世代離民進黨越來越遠，不過，經賴清德這段時間努力，如到處下鄉與選民接觸、了解他們需求，同時賴也提出如何縮小就學貧富差距，讓大家有感，而這也是他民調上來的主要原因。
蔡易餘強調，縱使民調有提高，民進黨還是要非常努力過好每一天，在基層每個人都是這樣的心情，沒有人會覺得，民進黨從總統到立委選舉都「躺著選」。
至於賴清德支持度是否難以突破天花板？蔡易餘認為沒有，他說，賴清德的支持度原本是3成5，現在已漸漸拉到4成，有的民調甚至還在4成以上，可以看出，民進黨漸漸從谷底往上爬，趨勢是向上，未來的目標是要讓賴清德單獨過半，很努力地打好選戰是最要緊的。