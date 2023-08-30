2024選舉三民調趨勢 賴清德穩定領先、「四腳督」柯文哲最受影響
2024總統大選將在明年1月13日登場，隨鴻海創辦人郭台銘日前宣布獨立參選角逐總統大位，統計現檯面上已有4組候選人，包括國民黨總統參選人侯友宜、民進黨總統參選人賴清德、民眾黨總統參選人柯文哲及郭台銘，一舉呈現四腳督亂局。然而，經包括《美麗島電子報》、《新頭殼》及《鏡新聞》等單位所發布民調交叉比對，皆顯示賴清德支持度穩定位居第一，而郭台銘的參選，則明顯導致柯文哲支持度下降。
記者翁子竣／台北報導
據《美麗島電子報》昨發布民調，若以四角督比較，賴清德獲37.6％支持度位居第一，柯文哲17.5％支持度居次、侯友宜17.4％支持度排名老三，而郭台銘則獲10.5％支持度敬陪末座。而若以三腳督觀察，賴清德民調以38.8％支持度領先、柯文哲20.8％居次，侯友宜18.7％排名第三。
另根據《新頭殼》今發布民調，結果顯示賴清德以33.33%支持度排行第一，柯文哲20.97%排名第二，而郭台銘則以20.02%，超越侯友宜的18.14%排行第三名。
再依據《鏡新聞》今發布大選民調，賴清德以33.4%支持度，依序領先柯文哲的22.7%、侯友宜15.3%、郭台銘12.9%，另15.7%選民無法選出任一候選人。
在侯友宜、柯文哲、賴清德三組競爭情況下，賴清德則以34.3%支持度，勝過柯文哲27.1%、侯友宜16.2%，另22.4%選民無法選出任一候選人。
經觀察三份民調數據，可發現在郭台銘參選情況下形成四腳督局面下，排行老二的柯文哲支持度將顯而易見下降，賴清德則不管在三組、四組候選人情形，皆可保持30%以上支持度優勢。