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軍中情人蘇慧倫情史揭祕　嫁「滑板教父」孫益民6年又復出

▲「軍中情人」蘇慧倫嫁給「滑板教父」孫益民，淡出歌壇6年又復出。（圖／相信音樂提供）
▲「軍中情人」蘇慧倫嫁給「滑板教父」孫益民，淡出歌壇6年又復出。（圖／相信音樂提供）

記者羅凌筠/綜合報導

52歲玉女掌門人蘇慧倫是台灣歌壇一代「軍中情人」，在90年代與孟庭葦、羅映庭、金玉嵐是少男心目中最愛的4大擋泥板女神，2014年她嫁給「滑板教父」孫益民，淡出演藝圈相夫教子，直到2020年復出歌壇，以收視率5.5勇奪台北跨年晚會收視冠軍，魅力依舊驚人。

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▲蘇慧倫清純可人的形象受到許多少男喜愛。（圖／翻攝滾石唱片YouTube）
▲蘇慧倫清純可人的形象受到許多少男喜愛。（圖／翻攝滾石唱片YouTube）
蘇慧倫就讀華岡藝校時被老師柯一正挖掘，與唱片公司簽約發專輯，更以新人之姿與成龍合作經典對唱歌曲《在我生命中的每一天》，蘇慧倫的巔峰時期，以〈Lemon Tree〉、〈鴨子〉、〈傻瓜〉變身三部曲奠定暢銷歌手的地位，引領樂壇流行風格。

▲蘇慧倫（左）9年前與孫益民在北海道教堂結婚。（圖／翻攝蘇慧倫微博）
▲蘇慧倫（左）9年前與孫益民在北海道教堂結婚。（圖／翻攝蘇慧倫微博）
清純可人的蘇慧倫在感情路上算是坎坷，出道時和杜德偉傳緋聞，後來與張震嶽經紀人黃靜波交往，分手後跟才子導演陳國富有一段情，不過沒有一個是她的真命天子，經好友路嘉怡作媒，2014年她在北海道教堂嫁給孫益民，許茹芸、張震、李烈、鈕承澤在場見證幸福。

▲蘇慧倫美貌30年如一日，創演藝圈凍齡神話。（圖／翻攝蘇慧倫臉書）
▲蘇慧倫美貌30年如一日，創演藝圈凍齡神話。（圖／翻攝蘇慧倫臉書）
蘇慧倫有段時間重心放在家庭，不過2019年傳出孫益民受不了老婆習慣被捧在手心上，脾氣又硬又固執，向友人吐苦水：「心好累，有點撐不下去了。」直到蘇慧倫隔年復出歌壇，才澄清婚變謠言：「他根本不喝酒，也不會有機會跟別人講我。」

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