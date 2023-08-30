私密處疾病難以啟齒　診察治療一站式服務

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間質性膀胱炎 影響生活品質為了方便患者，臺中榮民總醫院婦女醫學部結合獨立的診察空間和保守治療區，提供一站式的服務。有一位50歲的吳小姐，已經為反覆膀胱炎困擾超過10年以上。從一開始的第一次感染之後就反反覆覆，幾乎每隔幾個月就會大發作，解尿如刀割甚至血尿，常常痛苦地抱著肚子坐在馬桶上下不來。五年前，又再一次的急診讓她下決心至台中榮總就醫，在評估檢查之後診斷為間質性膀胱炎，進一步接受膀胱玻尿酸灌注治療，逐漸找回生活品質，不再恐慌。
除此之外，私密處的分泌物也常讓她感到不適，偶爾仍因為這樣又引發泌尿道不適，在醫師的建議下也她在今年接受了陰道雷射治療，此後，搔癢、灼熱等困擾更進一步改善！她感嘆，幸好找對了專科醫師，解決了根本問題，並得到了全面的治療。
透過膀胱玻尿酸 灌注治療改善婦女骨盆機能中心蔡青倍主任表示，對於慢性間質性膀胱炎的照護不遺餘力，除了在門診詳細的檢查，複雜的病況會加以膀胱鏡及腹腔鏡同步評估，並視情況嘗試合併多種治療，以達到更好的疾病照護。
研究顯示，玻尿酸灌注對於病患的疼痛治療效果顯著，在第一個月密集灌注可快速舒緩症狀，且可預估之後持續灌注的效果。處理玻尿酸灌注效果不佳的病患，則需再依照病患的情況加入其他治療。近十年來，累計診斷間質性膀胱炎病患已超過400位，每年定期舉辦病友會衛教活動，提供病患支持團體與衛教，全面評估骨盆健康，並提供多元化的治療選項。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58978
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