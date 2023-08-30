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私密處疾病難以啟齒　診察治療一站式服務

私密處疾病難以啟齒　診察治療一站式服務
私密處疾病難以啟齒　診察治療一站式服務

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】隨著國人對生活品質的重視，女性骨盆相關問題的就醫需求不斷增加。這些包括頻尿、尿失禁、脫垂、膀胱炎和更年期陰道萎縮等問題，需要仔細評估檢查並結合多方面的保守療法或手術才能獲得良好的療效。

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間質性膀胱炎　影響生活品質

為了方便患者，臺中榮民總醫院婦女醫學部結合獨立的診察空間和保守治療區，提供一站式的服務。有一位50歲的吳小姐，已經為反覆膀胱炎困擾超過10年以上。從一開始的第一次感染之後就反反覆覆，幾乎每隔幾個月就會大發作，解尿如刀割甚至血尿，常常痛苦地抱著肚子坐在馬桶上下不來。五年前，又再一次的急診讓她下決心至台中榮總就醫，在評估檢查之後診斷為間質性膀胱炎，進一步接受膀胱玻尿酸灌注治療，逐漸找回生活品質，不再恐慌。

除此之外，私密處的分泌物也常讓她感到不適，偶爾仍因為這樣又引發泌尿道不適，在醫師的建議下也她在今年接受了陰道雷射治療，此後，搔癢、灼熱等困擾更進一步改善！她感嘆，幸好找對了專科醫師，解決了根本問題，並得到了全面的治療。

透過膀胱玻尿酸　灌注治療改善

婦女骨盆機能中心蔡青倍主任表示，對於慢性間質性膀胱炎的照護不遺餘力，除了在門診詳細的檢查，複雜的病況會加以膀胱鏡及腹腔鏡同步評估，並視情況嘗試合併多種治療，以達到更好的疾病照護。

研究顯示，玻尿酸灌注對於病患的疼痛治療效果顯著，在第一個月密集灌注可快速舒緩症狀，且可預估之後持續灌注的效果。處理玻尿酸灌注效果不佳的病患，則需再依照病患的情況加入其他治療。近十年來，累計診斷間質性膀胱炎病患已超過400位，每年定期舉辦病友會衛教活動，提供病患支持團體與衛教，全面評估骨盆健康，並提供多元化的治療選項。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58978

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