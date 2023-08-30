火紅軍中情人！55歲伊能靜靠5招凍齡 嫩尪秦昊送花甜過情人節
昔日軍中情人方季惟9月即將開唱，30年前勞軍舊照出爐，讓人驚呼幾乎沒變，當年被票選為軍中情人的女星都是清純玉女形象，包括「飛鷹三姝」方文琳、伊能靜、裘海正及陳明真、周慧敏、蘇慧倫等人，年屆55歲的伊能靜歷經與庾澄慶離婚風波，靠著自身保養得宜，依舊擁有宛如少女般的凍齡美貌，和年紀小10歲的演員秦昊結婚後，生下一女「米粒」，夫妻生活甜蜜，秦昊七夕情人節送上鮮花討老婆歡心，關係令人稱羨。
記者江芷稜/綜合報導
伊能靜歌聲甜美，曾隨母親定居日本過，17歲出道時就以日系清純少女形象，受到粉絲歡迎，〈爸爸不要說〉、〈悲傷的茱麗葉〉、〈19歲的最後一天〉、〈落入凡間的精靈〉等招牌歌曲，訴盡少女成長時期的叛逆、憂鬱、清新氣息，因能唱、能跳、能創作的實力，成為當紅偶像，轉戰電影圈發展也有所獲，和侯孝賢、何平合作的電影《好男好女》及《國道封閉》，讓她兩度入圍金馬獎最佳女主角，地位不可同日而語。
不只是軍中情人，伊能靜更是當年最火紅的機車擋泥板女神，演藝事業亮眼，與庾澄慶的愛情長跑也備受矚目，兩人相戀10多年後，於2000年西洋情人節結婚，2002年在美國產下一子「小哈利」。原本是神仙眷侶的感情，隨著婚後變成兩個家庭的相處產生摩擦，伊能靜2008年在中國拍戲與黃維德爆發「牽手情」，讓外界跌破眼鏡，禁不起輿論攻擊，9年婚姻最終畫下句點。
感情波折讓這個落入凡間的精靈，沉寂了一段時間，轉向中國演藝圈發展，2014年與演員秦昊展開交往，十指緊扣走上坎城影展認愛，隔年結婚修成正果，歷經生育求子之苦，2016年高齡產下女兒「米粒」。再婚帶來新希望，也帶來新商機，實力派演員娶回童年少女偶像的童話故事，充滿粉紅色泡泡，兩人受邀各大實境綜藝類節目曬恩愛，伊能靜以「乘風破浪的姐姐」的形象再綻光芒。
年齡逾55歲的伊能靜，凍齡美貌在螢光幕上宛如少女，被問到保養祕訣，她笑著坦承「到了這年紀，不動點小醫美是不行的」，不過主要還是靠不喝冰飲、減少攝取醣類澱粉、多吃原形食物、勤喝中藥養氣湯、注重眼周保養這5招，飲食控制加上勤於運動，讓她維持女神般的美貌，老公秦昊若為拍戲需要快速瘦身，也會跟老婆討教飲食菜單。