蘇拉颱風路徑打擦邊球！陸警最快23：30解除 全台降雨趨緩時間曝
蘇拉颱風暴風圈目前籠罩恆春半島陸地，中央氣象局預報中心課長林秉煜表示，蘇拉颱風接觸台灣陸地的時間大概就是12小時左右，預計深夜至明（31）日清晨就會脫離，陸上警報最快有機會在今日晚上11點30分解除，不過仍要提醒，今日在恆春半島、花東的降雨仍較集中，明日蘇拉颱風移動到台灣東南側後，台南、高雄等地區也將出現雨勢，明日午後才算真正趨緩，請民眾持續注意蘇拉颱風最新動態。
記者張志浩/綜合報導
林秉煜指出，蘇拉颱風目前仍維持強颱等級，雖然暴風圈已接觸台灣陸地，但預估這樣的強度還會維持一段時間，直到進入台灣海峽後，受到海溫偏低影響才會慢慢減弱，預計明日早上有機會降為中颱，此外，蘇拉颱風與海葵颱風距離約1600公里，目前發生藤原效應的機率較低。
據氣象局觀測資料，蘇拉颱風目前位於鵝鑾鼻的南南西方約180公里海面上，以每小時13轉10公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒53公尺（約每小時191公里），相當於16級風，瞬間最大陣風每秒65公尺（約每小時234公里），相當於17級風以上。
截至下午2時20分，受蘇拉颱風影響，降雨最多的縣市區域排行為「屏東西大武山」126.5毫米最多，其次是「花蓮富里」81毫米、「台東長濱」76毫米、「宜蘭頭城」39.5毫米、「新北坪林」37.5毫米、「高雄桃源」26.5毫米。