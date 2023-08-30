台灣旅客最重吃、想當冒險王！6成人出國首要考量「獨特體驗」

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Klook針對台灣、日本、韓國、泰國等亞太區12個旅遊市場的旅客進行線上調查，匯總為2023《亞太區旅遊脈動大調查》。當詢問如何決定下次旅行要去哪時，有62%台灣旅客表示，最重要的因素為當地「獨特體驗」，位居首位；第二名為季節限定行程，例如秋冬到日本賞楓、滑雪等，第三才是機票價格，顯示台灣旅客未來出國旅遊會更加有目的性，為了特定體驗或是季節限定活動而出發。
Klook內部數據也呈現相同趨勢，以大阪環球影城為例，台灣旅客大約會在50天前開始下訂快速通關，40天左右購買門票，確保門票等訂購成功後，出遊一個月前才會開始訂飯店、安排其他交通和行程。
Taylor Swift新加坡站演唱會除了造成銷售熱潮，同時也帶動新加坡旅遊熱度，從Klook內部數據觀察，7月在Taylor Swift新加坡演唱會套票開賣後，用戶開始搜尋新加坡自由行等關鍵字，讓Klook部落格中新加坡景點文章流量當週飆升2倍，代表旅客會在搶到演唱會門票後，才開始規劃其他在地行程。
台灣旅客不僅對旅遊十分積極，更願意花錢在旅遊上；據Klook《亞太區旅遊脈動大調查》，有45%台灣旅客表示願意花費6萬元在下次旅遊上，這個比例在亞太區旅客中僅次中國71%和香港64%，與新加坡旅客的預估花費相當，這個金額也超過台灣平均月薪5萬3900元 。
以跨境旅遊來看，日本仍是全亞太區旅客最想前往的目的地，但台灣熱愛日本的程度更勝其他地區；76%台灣旅客在調查中表示接下來6個月有到日本旅遊的計畫，平均每4個準備出國的旅客就有3個打算去日本玩，偏好程度是亞太地區中最高。
對台灣旅客而言，旅行不僅是尋找體驗，更是挖掘美食和挑戰極限的機會。Klook調查顯示，「挖掘新景點」對全亞太區旅客來說是旅途中最重要的一件事，但對台灣旅客而言「品嚐在地美食」反而更為關鍵，67%表示最愛在出遊時「找吃的」，較其他亞太旅客高上2成，同樣愛吃的還有越南和香港的旅客。
除了找吃的外，台灣旅客也更願意體驗極限活動；調查中詢問台灣旅客願望清單時，有18%表示最想從事跳傘、高空彈跳等極限運動，不只名列清單上第一名，佔比更是所有亞太區旅客中最高，其次才是主題樂園、郵輪體驗等；日韓旅客出國最想做的事則是按摩和泡溫泉，泰國和越南旅客則是最愛自然和戶外活動。
除了出國旅遊需求持續強勁外，國旅動能也不容忽視；同一份調查顯示未來6個月有旅遊計畫的台灣旅客，選擇國旅和出國的意願各半，顯示國境開放近一年，台灣旅客雖然積極出國，但同樣也不停探索台灣各地好吃好玩，預估接下來半年到一年內，台灣旅客的旅遊型態仍維持出國和國旅的混合情況，國內熱門預訂產品類別則以主題樂園、交通和展覽門票為主。