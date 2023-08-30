iPhone 15系列這台將狂賣！郭明錤點名「潛望鏡頭」：拍照大進化

蘋果發表會確定會在台灣時間9月13日凌晨1點登場，預計iPhone 15會成為發表會最注目的焦點！蘋果最強分析師郭明錤日前也爆料，這次iPhone 15 Pro Max 預期將會大賣，因配置了iPhone首款「潛望鏡頭」，對於拍照會有很大的進化，除了吸引果粉，預料也會掀起一股換機潮！
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蘋果iPhone 有著三年一大改的潛規則，像是2017年的iPhone X正式告別Home鍵，為首款iPhone全螢幕手機，翻開智慧手機新頁，透過全新 TrueDepth 相機執行 Face ID 功能解鎖。2020年的iPhone 12 系列一口氣推出3種螢幕尺寸4款手機，首次支援5G網路，具備超瓷晶盾的全新設計，為目前最耐摔手機。
而來到2023年iPhone 15，外界預計iPhone 15 Pro Max會配置「潛望鏡頭」，分析師郭明錤預期會成為該系列大賣的機種。
郭明錤指出，今年蘋果新機售價最高的iPhone 15 Pro Max預計會佔iPhone 15系列訂單約35–40%，佔比會是iPhone 15系列中最高的機種。意味Apple樂觀看待iPhone 15 Pro Max買氣，其中iPhone 15 Pro Max獨佔的「潛望鏡」是一大賣點。郭明錤也點出潛望鏡單價高，約為一般高階7P鏡頭的3～4倍或以上。看來，iPhone 15 Pro Max似乎真的漲定了！