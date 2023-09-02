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2023陸劇攻略／古裝男神比拚！鄧為太俊美爆紅　肖戰封顏值天花板

▲2023年上檔許多熱門古裝陸劇，其中隨著《長相思》的討論度越來越高，鄧為也成為了新一代古裝男神。（圖／翻攝自鄧為微博）
▲2023年上檔許多熱門古裝陸劇，其中隨著《長相思》的討論度越來越高，鄧為也成為了新一代古裝男神。（圖／翻攝自鄧為微博）

記者賴禹妡/綜合報導

2023年上檔許多熱門古裝陸劇，其中《長相思》、《長月燼明》等熱播劇更是話題不斷，而在眾多古裝劇中，不少男星穿起古裝不只仙氣爆表，長相、氣質更備受造型考驗，《NOWnews今日新聞》就整理出4位古裝劇男神，一起來看看有誰上榜吧！ 

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《長相思》古裝造型帥翻！張晚意古裝劇接不停 

張晚意在《長相思》中飾演西炎瑲玹，是女主角楊紫的表哥，在劇中為了保護身邊的人，用盡心機搶得帝位。而張晚意在劇中多以束髮古裝亮相，氣場相當適合腹黑又善於權謀的角色，俊俏的臉龐更是讓他的古裝造型增添許多可看性，目前張晚意還有兩檔古裝劇未播，分別為《錦繡安寧》、《柳舟記》。 

▲張晚意在劇中多以束髮古裝亮相，氣場相當適合腹黑又善於權謀的角色。（圖／翻攝自張晚意微博）
▲張晚意在劇中多以束髮古裝亮相，氣場相當適合腹黑又善於權謀的角色。（圖／翻攝自張晚意微博）
鄧為靠《長相思》爆紅！成為新一代古裝男神 

新生代演員鄧為同樣在《長相思》中，和女主角楊紫有特殊關係，鄧為在劇中化身為九尾狐，愛上救了自己一命的女醫。隨著《長相思》的討論度越來越高，鄧為也跟著一起爆紅，微博漲粉將近257萬多名粉絲，成為新一代古裝男神，而鄧為之後還有古裝劇《雲秀行》待播，造型依舊俊美迷人。 

▲鄧為在《長相思》中化身為九尾狐，愛上救了自己一命的女醫。（圖／翻攝自鄧為微博）
▲鄧為在《長相思》中化身為九尾狐，愛上救了自己一命的女醫。（圖／翻攝自鄧為微博）
古裝劇顏值天花板！《玉骨遙》肖戰高冷迷人 

肖戰過去就曾接演多部古裝劇，今年他在《玉骨遙》中飾演孤高清冷的空桑世子「時影」，他在劇中無論是武打場面或是戀愛劇情，都帥氣到讓觀眾歎為觀止，氣質高冷又仙氣飄飄的模樣，被許多人封為「古裝劇顏值天花板」。 

▲肖戰在《玉骨遙》中飾演孤高清冷的空桑世子「時影」。（圖／翻攝自肖戰工作室微博）
▲肖戰在《玉骨遙》中飾演孤高清冷的空桑世子「時影」。（圖／翻攝自肖戰工作室微博）
《長月燼明》羅雲熙上演揪心虐戀！網友封古裝美男冠軍 

羅雲熙2018年以《香蜜沉沉燼如霜》「潤玉」一角爆紅，他今年再度接演古裝劇，在《長月燼明》中飾演「澹臺燼」，上演一場揪心虐戀。而敬業的他為了更符合原著形象，還刻意瘦到雙頰凹陷，但依舊長相俊美，也獲封為「古裝美男」冠軍。目前他和《長風渡》女星宋軼合作的新古裝劇《顏心記》剛拍完，讓粉絲們期待度爆表，紛紛敲碗想立刻看播出。 

▲羅雲熙為了更符合原著形象，還刻意瘦到雙頰凹陷，但依舊長相俊美。（圖／翻攝自羅雲熙微博）
▲羅雲熙為了更符合原著形象，還刻意瘦到雙頰凹陷，但依舊長相俊美。（圖／翻攝自羅雲熙微博）

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