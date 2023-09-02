2023陸劇攻略／古裝男神比拚！鄧為太俊美爆紅　肖戰封顏值天花板

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張晚意在《長相思》中飾演西炎瑲玹，是女主角楊紫的表哥，在劇中為了保護身邊的人，用盡心機搶得帝位。而張晚意在劇中多以束髮古裝亮相，氣場相當適合腹黑又善於權謀的角色，俊俏的臉龐更是讓他的古裝造型增添許多可看性，目前張晚意還有兩檔古裝劇未播，分別為《錦繡安寧》、《柳舟記》。
鄧為靠《長相思》爆紅！成為新一代古裝男神
新生代演員鄧為同樣在《長相思》中，和女主角楊紫有特殊關係，鄧為在劇中化身為九尾狐，愛上救了自己一命的女醫。隨著《長相思》的討論度越來越高，鄧為也跟著一起爆紅，微博漲粉將近257萬多名粉絲，成為新一代古裝男神，而鄧為之後還有古裝劇《雲秀行》待播，造型依舊俊美迷人。
古裝劇顏值天花板！《玉骨遙》肖戰高冷迷人
肖戰過去就曾接演多部古裝劇，今年他在《玉骨遙》中飾演孤高清冷的空桑世子「時影」，他在劇中無論是武打場面或是戀愛劇情，都帥氣到讓觀眾歎為觀止，氣質高冷又仙氣飄飄的模樣，被許多人封為「古裝劇顏值天花板」。
《長月燼明》羅雲熙上演揪心虐戀！網友封古裝美男冠軍
羅雲熙2018年以《香蜜沉沉燼如霜》「潤玉」一角爆紅，他今年再度接演古裝劇，在《長月燼明》中飾演「澹臺燼」，上演一場揪心虐戀。而敬業的他為了更符合原著形象，還刻意瘦到雙頰凹陷，但依舊長相俊美，也獲封為「古裝美男」冠軍。目前他和《長風渡》女星宋軼合作的新古裝劇《顏心記》剛拍完，讓粉絲們期待度爆表，紛紛敲碗想立刻看播出。