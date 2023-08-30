蘇拉颱風掀熱浪！苗栗頭份飆「今年最高40.5度」 走出門秒流汗
由於蘇拉颱風從台灣南方通過，因此除了屏東、花東等地降雨明顯外，颱風逆時針旋轉的外圍氣流在受到中央山脈阻擋後，在背風側出現類似焚風的「沉降作用」，導致中部地區近期高溫不斷，據中央氣象局觀測，苗栗頭份在今（30）日中午過後出現攝氏40.5度的高溫，不僅創下該站最高紀錄，也是今年的最高溫，提醒民眾，氣象局持續發布「高溫資訊」，桃園至高雄等縣市務必留意攝氏36度或以上的高溫。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報中心課長林秉煜指出，蘇拉颱風已來到台灣南側，其環流在通過中央山脈後出現沉降，今日高溫熱區落在竹苗2縣市，「苗栗頭份」在中午後飆出攝氏40.5度的高溫，「新竹峨眉」也有攝氏38.5度，預報員曾昭誠則說明，攝氏40.5度除了是苗栗頭份歷史新高外，也與5月6日「台南北寮」、8月7日「花蓮舞鶴」並列「今年最高溫」。
針對蘇拉颱風帶來的沉降影響，氣象局持續發布「高溫資訊」，提醒新竹市、新竹縣、苗栗縣為「橙色燈號」，有「攝氏38度極端高溫」出現的機率；高雄市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；桃園市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市為黃色燈號，請注意攝氏36度的高溫。
此外，隨著蘇拉颱風持續朝西移動，除了台東、屏東、恆春半島的降雨持續明顯外，明日包括台南、高雄等南部平地也會開始有些明顯雨勢，預計蘇拉颱風暴風圈在今日深夜至明日清晨會脫離台灣陸地，各地降雨真正趨緩的時間落在明日中午過後。