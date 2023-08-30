遭侯友宜競辦批鬼話連篇、出來嚇人 邱毅不忍了最快下午提告
前立委邱毅今（30）日在廣播節目千秋萬事中提到，侯友宜競辦執行長金溥聰因與黨主席朱立倫不合而故意請假，遭侯友宜競辦痛批鬼話連篇，中元節到了，趁機出來嚇人。邱毅在臉書表示，金小刀揚言要挺著胸膛倒下去，現實情況卻如此膽小，太令他失望了，未免顯得名不副實吧！「人不犯我，我不犯人，人若犯我，以直報怨」，剛才與律師研究，「鬼話連篇，中元節嚇人」確涉及刑法公然侮辱罪，最快今天下午提出告訴，大家北檢見。
記者余祥／台北報導
邱毅說，昨天下午，一位國民黨中央前高層告訴我，金小刀上周請假，要他評估對在野三人的整合是利是弊。今天上午他在王淺秋的節目𥚃輕輕帶動這句話，既未批評，也無深入評述，不料卻引起侯競辦高度緊張，還勞煩黃子哲開記者會駡我，簡直是小題大作，如此歇斯底里的過度操作，他體諒他們內心焦慮的異常反應。
不過，邱毅說，黃子哲罵我「鬼話連篇、中元節嚇人」，第一他不是鬼，自然說不了鬼話，第二輕描淡寫帶過一句話，就足以嚇人，未免太膽小了吧。金小刀揚言要挺著胸膛倒下去，現實情況卻如此膽小，太令他失望了，未免顯得名不副實吧！
邱毅表示，綜合以上，兵來將擋，水來土掩，人不犯我，我不犯人，人若犯我，以直報怨。剛才與律師研究，「鬼話連篇，中元節嚇人」確涉及刑法公然侮辱罪，最快今天下午提出告訴，大家北檢見！