梁朝偉認了患社交恐懼症 童年陰影導致「跟爸爸有關」：心理缺陷
香港演員梁朝偉藉著精湛演技圈粉無數，作品各個膾炙人口，更獲得香港電影金像獎、金馬獎等殊榮，看似有著光鮮亮麗的生活，但近日他卻在出席公益活動時提到自己有段與爸爸有關、辛酸的童年過往，導致他有心理缺陷，進而罹患社交恐懼症。
記者楊穎軒、實習記者郭亘芸／綜合報導
梁朝偉透露，自己的爸爸在他6、7歲時就消失了，所以從小和妹妹由媽媽一手帶大，也因為家庭環境不好，所以國中都還沒有畢業，就出來工作幫媽媽分擔壓力，雖然看似辛苦，但他表示：「我覺得自己是幸運的，工作了5、6年就找到一份有興趣的工作，期間覺得自己讀書不多，但可以進修可以自修，除了努力學習，亦認真對待每一個工作，我不敢講自己很成功，但做到自己心中的要求，我一直覺得自己是普通人，如果我可以，所有人都可以。」
梁朝偉也承認自己有社交恐懼症，每年都會去日本滑雪，遠離塵囂，把去日本旅遊當作自己緩解壓力的方式，為了不跟別人溝通，他也沒有打算學習日文，他認為可以在當地簡單地享受普通人的生活很快樂。
日前梁朝偉被爆出祕戀25歲中國女星程瀟，甚至還有私生子一事，也讓他罕見動怒在微博發文澄清謠言，並表示與妻子劉嘉玲的15年婚姻依舊美滿。