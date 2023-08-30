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當庭轟「假孝子」哥哥喊告　女房東張淑晶一審獲判無罪

▲女房東張淑晶因當庭對哥哥罵出假孝子、無恥等字眼，挨告妨害名譽，但一審獲判無罪（圖／NOWnews資料照，翻攝畫面）
▲女房東張淑晶因當庭對哥哥罵出假孝子、無恥等字眼，挨告妨害名譽，但一審獲判無罪（圖／NOWnews資料照，翻攝畫面）

記者潘千詩／台北報導

因坑殺房客而入獄的女房東張淑晶，與哥哥之間有訴訟案，前年在法庭上，她當庭辱罵哥哥「假孝子」、「無恥」等字眼，被控涉嫌公然侮辱。台北地院今（30）日判決張淑晶無罪。可上訴。

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法官認為，張淑晶是因親身經歷及平日觀察，再加上案發當天，也就是2021年8月26日上午11時許，因強制執行返還代墊扶養費之程序是否應予撤銷之訴訟案件，到法院開庭，所以對哥哥張振盛口出「假孝子」之言詞，客觀上僅是對於哥哥對父母是否孝順之「外在行為」總括以「假孝子」一詞，加以負面評價，並非直接對於哥哥的人格本身予以羞辱貶抑。

另外，法官指出，張淑晶在言詞辯論中，擔心哥哥損壞她庭呈的單據、將單據內容告知他人另作他用，而發生口角，在爭執過程中，脫口「無恥」，足認張淑晶是對哥哥的行為表達不滿、不認同與無法理解的情緒抒發，究非出於惡意謾罵、嘲笑或其他表示足以貶損他人評價之意思。

法院認為，張淑晶雖對哥哥口出「假孝子」、「無恥」之言語，但檢察官未能證明張淑晶主觀上有侮辱之故意，也不能證明該等言論是侮謾、辱罵之違法言論而具違法性，從證據中，尚不足證明張淑晶有妨害名譽犯行，因此諭知無罪。

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