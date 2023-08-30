新北市政府中元普渡 侯友宜拜乖乖祈颱風不要來、國泰平安厚生活
新北市長侯友宜今（30）率新北市府各機關首長及員工，在市民廣場舉行112年度中元普渡祭典，侯友宜虔誠的進行各項祭祀儀典，並在大包乖乖餅乾寫下「颱風乖乖不來，風調雨順福氣來」、「登革熱乖乖無影蹤，莫在台灣現蹤跡」、「災害乖乖消失，打造智慧安全城」、「戰爭乖乖不要來，國泰平安厚生活」、「預算乖乖到位，新北建設起飛」，將餅乾袋上的留言文字寫好寫滿，祈求保佑市民風調雨順、健康平安及安居樂業。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府秘書處長饒慶鈺表示，市府行政大樓各機關包括委外廠商都皆準備了香、花、茶、果等供品祭拜，齊心祈求國泰民安，部分供品也將由社會局捐贈給弱勢家庭，為社會公益盡一份心力。
祭典同步為「網路普渡」的市民祈福消災，民眾只要到新北市環保局官網首頁進入新北普渡專區/網路普渡進行登記，環保局會統一將登記名單請林口竹林山觀音寺辦理祭祀祈福儀式。
新北市政府環保局說到，民眾可至新北市好日子愛心大平台或四大超商事務機參加以功代金，響應「減燒紙錢做愛心」；另外紙錢可選購經檢驗符合國家標準(CNS)之金銀紙及香品，再交由清潔隊集中收運焚燒，有效減少環境的污染。