傑尼斯承認創辦人喜多川性侵！染指男偶像40年 現任社長辭職謝罪
日本首席男團經紀公司傑尼斯由喜多川強尼創辦，在高齡87歲的喜多川強尼逝世4年後，一名26歲前「小傑尼斯」（指未出道的練習生）岡本Kauan指控遭到喜多川強尼性侵，調查報告書昨（29）日出爐，證實喜多川強尼在1970年代至2010年代，長期對多位小傑尼斯性侵，傑尼斯現任社長、喜多川強尼外甥女藤島茱莉景子將辭職謝罪，相關人士證實：「茱莉小姐精神極度緊繃，不適合公開露面。」
記者羅凌筠/綜合報導
傑尼斯成立外部「防治特別小組」，找來前檢察官、精神科醫師、臨床心理學家，調查旗下藝人是否曾遭受喜多川強尼性侵，包括藤島社長、23名被害人以及其他關係人共41人受訪，證實喜多川強尼在50年代有性侵事實，此外從1970年代到2010年代，他在這段時間對許多小傑尼斯進行了性侵犯。
喜多川強尼是日本演藝圈最有影響力的人物，60年來他的傑尼斯事務所幾乎壟斷日本偶像男團的市場，即使他的職業生涯飽受性剝削的爭議，但從來沒有任何指控被起訴成刑事案件，他持續物色、培訓少男偶像，直到2019年逝世，喜多川強尼的喪禮全國矚目，當時的首相安倍晉三特地發來唁電。
從1970年代到2010年代期間，傑尼斯推出的男團包括少年隊、SMAP、V6、嵐、Hey! Say! JUMP等等。聯合國人權理事會8月發表一份調查報告，指控喜多川強尼染指上百名少男，其中還指出日本演藝圈讓性加害者可以逍遙法外。
※【NOWnews 今日新聞
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