56歲軍中情人方季惟母胎單身！曾自爆沒親過男生　小S驚：真女神

傑尼斯承認創辦人喜多川性侵！染指男偶像40年　現任社長辭職謝罪

▲傑尼斯事務所公布調查報告，證實創辦人喜多川強尼性侵練習生。（圖／翻攝推特）
▲傑尼斯事務所公布調查報告，證實創辦人喜多川強尼性侵練習生。（圖／翻攝推特）

記者羅凌筠/綜合報導

日本首席男團經紀公司傑尼斯由喜多川強尼創辦，在高齡87歲的喜多川強尼逝世4年後，一名26歲前「小傑尼斯」（指未出道的練習生）岡本Kauan指控遭到喜多川強尼性侵，調查報告書昨（29）日出爐，證實喜多川強尼在1970年代至2010年代，長期對多位小傑尼斯性侵，傑尼斯現任社長、喜多川強尼外甥女藤島茱莉景子將辭職謝罪，相關人士證實：「茱莉小姐精神極度緊繃，不適合公開露面。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲傑尼斯現任社長藤島茱莉景子為創辦人喜多川強尼的性侵醜聞道歉。（圖／翻攝推特）
▲傑尼斯現任社長藤島茱莉景子為創辦人喜多川強尼的性侵醜聞道歉。（圖／翻攝推特）
傑尼斯成立外部「防治特別小組」，找來前檢察官、精神科醫師、臨床心理學家，調查旗下藝人是否曾遭受喜多川強尼性侵，包括藤島社長、23名被害人以及其他關係人共41人受訪，證實喜多川強尼在50年代有性侵事實，此外從1970年代到2010年代，他在這段時間對許多小傑尼斯進行了性侵犯。

▲▼岡本KAUAN具名揭露強尼喜多川的惡行。（圖／翻攝自岡本KAUAN IG）
▲岡本KAUAN具名揭露喜多川強尼的惡行。（圖／翻攝自岡本KAUAN IG）
喜多川強尼是日本演藝圈最有影響力的人物，60年來他的傑尼斯事務所幾乎壟斷日本偶像男團的市場，即使他的職業生涯飽受性剝削的爭議，但從來沒有任何指控被起訴成刑事案件，他持續物色、培訓少男偶像，直到2019年逝世，喜多川強尼的喪禮全國矚目，當時的首相安倍晉三特地發來唁電。

從1970年代到2010年代期間，傑尼斯推出的男團包括少年隊、SMAP、V6、嵐、Hey! Say! JUMP等等。聯合國人權理事會8月發表一份調查報告，指控喜多川強尼染指上百名少男，其中還指出日本演藝圈讓性加害者可以逍遙法外。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

傑尼斯經紀人認了「侵犯6名偶像」　因一句話醒悟：我做錯了

傑尼斯創辦人長期侵犯男偶像？他描述變態過程：我有證據

櫻井翔避談傑尼斯性醜聞　新聞播一半「消失主播台」挨轟失格！

傑尼斯社長鞠躬道歉！創辦人喜多川捲性侵醜聞　60年偶像帝國崩壞

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鄉民大學問