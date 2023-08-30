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郭台銘IG只追蹤柯文哲一人　柯被問「會不會太沉重」秒回：下一題

▲柯文哲率領競辦同仁進行中元普渡。（圖／記者嚴俊強攝，2023.08.30）
▲柯文哲率領競辦同仁進行中元普渡。（圖／記者嚴俊強攝，2023.08.30）

記者邱新博／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前宣布參選，並喊話將邀請國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲談在野整合，郭、柯也在29日晚間活動同台；不過柯到場時，郭已在台上致詞，柯等了半小時，在下台後互動也相當冷淡。柯文哲今（30）被問及此事表示，他認為郭先到讓他先講就好，不要喧賓奪主，也不可能在很吵的環境談事情「讓幕僚先作業」。

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柯文哲今（30）日率黨團及競選辦公室幹部同仁舉辦中元普渡儀式，後接受媒體聯訪被問及昨晚郭柯同台，柯文哲表示，昨天活動是計程車駕駛員的工會吃平安餐會，「我覺得不要反客為主、喧賓奪主，「所以我還交代我們的人不准喊凍蒜。」不要變成自己的造勢場合。

柯文哲說，要跟郭台銘談話可以，但是不是在那種場合，意思就是說不會變成一個作秀的場合；至於郭台銘先致詞反讓柯等了半小時，柯文哲則表示，既然郭台銘比他早到，「我們當然就讓他講，我們就等他講話我再上去，這樣就好了啊。」

至於還要不要跟郭喝奶茶？柯文哲說，不可能在很吵的環境談什麼，還有一點，「我每次說連要談什麼都不知道，原則上還是先讓幕僚去作業，政治上我覺得跟商業上還是有很多不一樣」，政治還是按部就班，按照程序走，這樣就好了。

至於有媒體發現，郭台銘的社群平台IG只有追蹤柯文哲一個人，「會不會覺得這份愛太沉重？」柯文哲則在苦笑，「齁齁，只追蹤一個人，哇這個，下一題。」

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