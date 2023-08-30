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傳和郭台銘27日已在郭宅會面　侯友宜駁「時間不對」：請郭說清楚

▲國民黨總統參選人侯友宜表示，請鴻海集團創辦人郭台銘自己向外界說明兩人見面細節。（圖／記者葉政勳攝，2023.08.30）
▲國民黨總統參選人侯友宜表示，請鴻海集團創辦人郭台銘自己向外界說明兩人見面細節。（圖／記者葉政勳攝，2023.08.30）

記者林怡昕／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘日前宣布投入2024總統大選，更傳出，郭台銘早在宣布參選前一天，就邀請侯友宜到自家「喝咖啡」。對此，侯友宜今（30）日先表示，「時間不對」，當時郭台銘要求兩人都不要對外做任何說明，既然郭台銘前幾天已經說了，自己就尊重，請郭台銘對外把內容以及方式時間，來跟外界說明。

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侯友宜今天下午到台北火聖廟參拜，並與大安區里長茶叙座談，包含國民黨立委參選人羅智強、台北市議員王欣儀、徐弘庭，前台北市議長暨火聖廟主委陳錦祥等人皆陪同出席，在會後也大方跟大安區各名里長合照，展現團結氣勢。

會後接受媒體聯訪時，侯友宜被媒體問及，早就在郭台銘宣布獨立參選前，也就是27日時就已到郭台銘信義區豪宅會面，還傳出郭提到「讓大哥先做4年｣。對此侯友宜回應，時間不對，當時郭台銘要求兩人都不要對外做任何說明，既然郭台銘前幾天已經說了，自己就尊重，請郭台銘對外把內容以及方式時間，來跟外界說明，請外界不要有所揣測，更強調27日的時間是完全不對的。

至於國民黨副主席連勝文稱，他曾與郭台銘溝通過，但郭台銘要求「郭上侯下」不給彈性，所以無法談一事，侯友宜則簡短回覆「尊重」。

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