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榕樹下米苔目「創辦人阿嬤過世了」！子女澄清沒關店：僅暫停營業

▲台東知美食「榕樹下米苔目」發出最新聲明，證實創辦人阿嬤過世了，但並未收店、僅暫停營業。（圖／部落客「DARR蘋果樹旅遊玩樂誌」提供）
▲台東知美食「榕樹下米苔目」發出最新聲明，證實創辦人阿嬤過世了，但並未收店、僅暫停營業。（圖／部落客「DARR蘋果樹旅遊玩樂誌」提供）

記者葉盛耀/綜合報導

台東知名美食「榕樹下米苔目」昨（29）日晚間，在臉書粉絲專頁上，突發出公告，看似好像是宣告將歇業。引不少網友也紛紛留言表達不捨，並有網友提出主因是老阿嬤已離世。後來更有人貼出榕樹下米苔目的另一店門口公告表達僅是歇業8天。「榕樹下米苔目」臉書今（30）下午再度發出聲明，證實「創辦人阿嬤」黄王麗蘭過世，不過同步澄清並非歇業，只是暫停營業。

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「榕樹下米苔目」是許多外縣市民眾到台東，幾乎必定報到的美食，也曾在台東縣政府舉辦的「2019台東米苔目風雲榜TOP 10」票選活動中，獲得台東米苔目推薦榜上的冠軍。

▲榕樹下米苔目門口有公告，僅是歇業8天，9月8日將開張營業。（圖／取自網路）
▲榕樹下米苔目門口有公告，僅是歇業8天，9月8日將開張營業。（圖／取自網路）
因為無預警發出的公告，讓不少媒體與民眾皆誤以為「榕樹下米苔目」將歇業。今（30）日下午「榕樹下米苔目」正式聲明，由創辦人之子女發出，一開始先對造成的歇業傳聞致歉，並於文中寫到因為大家口中的阿嬤黄王麗蘭過世，讓他們頓失依靠，接下來需靜下來慢慢思考，如何把阿嬤的手藝傳承下去，並請大家給予時間，將以全新樣貌再出發。

▲「榕樹下米苔目」臉書今日下午發公布最新公告，由創辦人子女發出聲明。（圖／取自榕樹下米苔目臉書）
▲「榕樹下米苔目」臉書今日下午發公布最新公告，由創辦人子女發出聲明。（圖／取自榕樹下米苔目臉書）
「榕樹下米苔目」臉書最新聲明全文：

各位關心我們的媒體朋友及老顧客們大家好，我們是台東培樹下米苦目長女黃雅菁和小兒子黃博富，對於日前有關格樹下將歇業的傳渴紛擾，造成大家的誤解與關心，我們在此澄清有關傅聞並致上最深的歉意。

今年8月我的母親、也是榕樹下創辦人黄王麗蘭過世，讓我們極度不捨與難過，半個世紀以來，阿嬤向來堅持以最新鲜、美味的米苔目料理迎接每一位到訪的客人，成功創造了口碑，也讓榕樹下成為台東美食小吃的招牌之一，在此要特別感謝每一位客人的支持與愛護。

然而母親的離開，讓我們頓失依靠，不知何去何從，甚至打亂了未來經營理念的方向，我們驚覺不可再如此下去，我們需要靜下來慢慢思考，如何把阿嬤的手藝傳承下去，如何讓客人安心享受台東傳統美食，如何讓外地人造訪台東一定要來一碗榕樹下，是的，我們需要改變，但唯一不變的是阿嬤的初衷一我們仍意以最新鮮的食材、最精緻的料理及最熱誠的服務，迎接所有到訪的客人。

各位鄉親及客人，這段期間暫停營業造成困擾，我們再次致歉，也請大家再給我們一點時間，我們將以全新的面貌再出發，謝謝大家。
 

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