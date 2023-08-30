啦啦隊女神林岱縈赴韓國魔鬼訓練 「6項嚴格禁令」讓她戒掉零食
「樂天女孩」中以舞蹈實力及甜美形象備受矚目的林岱縈（小鹿），今（30）日正式宣布將在9月推出有著滿滿K-pop風格新單曲〈Calculate LOVE〉。為了作品，林岱縈早在去年就開始接受歌唱訓練，最近更特別到韓國上歌唱及舞蹈課，集訓期間老師的嚴格叮囑，甚至一度讓她戒掉最愛的糖、巧克力還有冰品，只期望能呈現最完美的一面。
記者楊穎軒、實習記者郭亘芸／綜合報導
談到在韓國的魔鬼訓練，林岱縈笑說：「印象深刻的事太多了，幾乎每天練舞超過8個小時，回去休息一下隔天一早又繼續練舞；另外還有一句話是到現在都一直還會在腦海裡出現的，就是我到韓國的第一天，老師就叮嚀我『No ice、No sugar 、No chocolate』（不吃冰、不吃糖、不吃巧克力），我那幾天都不敢吃零食！」
在拍攝宣傳照及視覺的前兩天，林岱縈三餐都只吃生菜沙拉；拍MV前一天更是晚上8點就乖乖就寢，林岱縈笑說：「因為老師又再度交代『No Chatting、No Instgram、No Message』（不能聊天、不能滑Instagram、不要傳訊息）！」各種嚴格禁令讓她經歷了一段目前為止從未有過的自律生活。
此次單曲有著純正韓國血統，從音樂製作到視覺、MV，皆有請韓國知名製作人與幕後團隊攜手打造，單曲由韓國大勢 K-POP音樂製造工廠著稱的「D_answer production」所操刀且量身定做，單曲總製作人Kevin D更為韓國、日本熱門偶像團體御用製作人，林岱縈在單曲視覺中也戴上了皇冠，化身為兼具霸氣與甜美的「零死角女神」。
隨著單曲視覺釋出，正式全新單曲〈Calculate LOVE〉也將於9月6日在各大數位音樂平台全球發行，MV則將同步在「林岱縈 Ying」YouTube官方頻道首播。