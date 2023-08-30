打狗祭最終壓軸卡司公布了！56組特色音樂人嗨翻高流

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高雄市長陳其邁則表示，這次文化部首屆TTXC在高雄舉辦， 屆時高流珊瑚礁群、海豚館及戶外廣場將有亞洲規模最大的沉浸式影展，並有虛擬影棚應用及台灣AI研究成果展示，讓觀眾能深度體驗科技與互動的創新發展。
高市府文化局長王文翠強調，打狗祭作為高流兩周年重要自製節目，配合文化部首屆TTXC在高雄舉辦，將有國內外多組各具舞台演出魅力的樂團演出，加上高雄電影節及國際論壇等活動規劃，以科技、創意與文化展示台灣影視音內容，屆時將是台灣最大規模的文化與科技盛事。
高流執行長丁度嵐指出，今年打狗祭10月國慶連假期間登場，演出團隊多達56組已是歷屆新高，新增10月7日前夜祭演出，聲子蟲、惘聞WANGWEN兩組超強卡司一公布帶動門票銷售一空。今再公布7組「音浪大匯流」壓軸卡司，不僅曲風與組合相當多元，cotoba、鄭興與橘子海，更是跨海專程而來參與，在疫情後為歌迷帶來久違的現場演出，展現經典曲目與最新創作，勢必帶動另一波門票預購熱潮。
高流表示，今年打狗祭56組精彩演出卡司已全部公布，總計三天演出精彩可期，5座特色舞台演出時序表，近日也將正式公開。今年打狗祭周邊商品，包括四款必買怪獸Tee、寬版毛巾、透明打狗怪獸側背包、打狗襪、多功能怪獸小隊雨披、開瓶器證件帶、多功能手機掛繩等，已開始預購，請所有歌迷持續關注官網最新動態。2023打狗祭優惠預售門票已於OPENTIX售票系統販售，可使用文化幣，另於ibon售票系統販售高鐵套票。