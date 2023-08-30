今夏最Chill！漫畫星攜手作家馬子狗　打造露營漫畫《趣露營》

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8月22日作品上架後，不少粉絲們紛紛敲碗期待後續，表示「好久不見的馬子狗，一樣的爆笑呀！」、「能夠暫離另外一半的環島行程不是很好嗎？」，也有人對女朋友妮妮被「強迫」去露營十分同情，熱情的留言展現出對作品的支持。《Chill Camping 趣露營》預計推出8回漫畫，每週二、五上午 11 點準時於 beanfun! 漫畫星更新。
漫畫星《Chill Camping 趣露營》企劃，除推出圖文內容之外，也和日式連鎖冰店「好想吃冰」合作，9月1日起到店內可以享用聯名餐點，適合露營氛圍的金黃桂花、畢業旅行刨冰，以及甜點梅醬丸子、奶酪等。讓漫畫星讀者們，同時在店內看漫畫，也享受Chill的午後時光。
不單如此，更與Taipei Walker攜手將冰品、飲料帶到「CAMP de AMIGO」 戶外風格露營音樂祭，於台北內湖IKEA和喜愛露營的朋友們一起同樂。在夏末秋初之際，正是適合露營的好日子，趕緊號召三五好友，趁著假日一起進入山林，開啟輕鬆自在的「Chill Camping」！
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