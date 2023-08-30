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今夏最Chill！漫畫星攜手作家馬子狗　打造露營漫畫《趣露營》

▲漫畫星攜手人氣作家馬子狗，打造最Chill的露營漫畫 。（圖／漫畫星）
▲漫畫星攜手人氣作家馬子狗，打造最Chill的露營漫畫 。（圖／漫畫星）

家庭消費中心/綜合報導

近年來露營風潮興起，根據中華民國露營協會統計，台灣常態性露營人口已突破200萬，露營已是不少人的休閒娛樂選項之一。橘子集團旗下beanfun!漫畫星，長期積極地為台灣原創作品「跨圈」，嘗試打造有趣，好玩的閱讀內容。平台也洞察到這波露營夯，企劃《Chill Camping 趣露營》漫畫作品，期待以精采豐富的圖文，搭建貼近自然生活的露營想像，讓人嚮往且在短暫的時間內遠離城市喧囂。

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以戶外活動為主題的《Chill Camping 趣露營》漫畫，特別邀請身為「露友」的人氣圖文作家馬子狗繪製。因為一句「好想熱血」，馬子狗「誘拐」朋友們參加露營活動，以有趣輕鬆的方式描繪露營需注意的細節。例如登山要準備補充熱量的零食、如何選擇適合的營地、以及露營需要帶齊的裝備等。馬子狗承襲一貫的搞笑風格，揭開與損友之間的打鬧互動，讓人看完也想立刻預定營地，說走就走去露營。

▲想要熱血一下，就背起行囊跟兄弟們一起露營。（圖／漫畫星提供）
▲想要熱血一下，就背起行囊跟兄弟們一起露營。（圖／漫畫星提供）
8月22日作品上架後，不少粉絲們紛紛敲碗期待後續，表示「好久不見的馬子狗，一樣的爆笑呀！」、「能夠暫離另外一半的環島行程不是很好嗎？」，也有人對女朋友妮妮被「強迫」去露營十分同情，熱情的留言展現出對作品的支持。《Chill Camping 趣露營》預計推出8回漫畫，每週二、五上午 11 點準時於 beanfun! 漫畫星更新。

漫畫星《Chill Camping 趣露營》企劃，除推出圖文內容之外，也和日式連鎖冰店「好想吃冰」合作，9月1日起到店內可以享用聯名餐點，適合露營氛圍的金黃桂花、畢業旅行刨冰，以及甜點梅醬丸子、奶酪等。讓漫畫星讀者們，同時在店內看漫畫，也享受Chill的午後時光。

不單如此，更與Taipei Walker攜手將冰品、飲料帶到「CAMP de AMIGO」 戶外風格露營音樂祭，於台北內湖IKEA和喜愛露營的朋友們一起同樂。在夏末秋初之際，正是適合露營的好日子，趕緊號召三五好友，趁著假日一起進入山林，開啟輕鬆自在的「Chill Camping」！

beanfun!漫畫星《Chill Camping 趣露營》：https://comics.beanfun.com/138
漫畫星報報：https://www.instagram.com/comic.funhere/

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