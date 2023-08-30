喊話挺郭台銘派 朱立倫：只有自我黨紀不容、民意不容
鴻海創辦人郭台銘投入總統大選，形成四咖督局勢。中國國民黨主席朱立倫今（30）日在中常會表示，他們要盡最大的努力，團結所有的力量，國民黨黨員更有這樣的責任，如果只為私利，只為自我，「黨紀不容，民意不容」；所有在野朋友也應有這樣的決心、更有這樣的責任，為了兩岸和平、公平正義，讓政黨輪替、下架民進黨，若還不能夠團結在一起，一切只想到自己、只有自我、沒有大局，那真的是對不起主流民意、對不起大眾。
記者余祥／台北報導
朱立倫指出，副主席夏立言正在山西訪問，參加「台商台青走晉來」活動，之後到山東參加第27屆魯台商務的洽談會；秘書長黃健庭正在廣州參加相關的台商活動；台北市蔣萬安市長正在上海參加雙城論壇，蔣市長展現出氣度跟風範，尤其在雙城論壇主講中，特別強調和平、雙贏，「雙城好，兩岸好」，蔣市長展現出國民黨的立場，希望能夠兩岸好，希望和平、能夠雙贏。
朱立倫強調，國民黨是真正腳踏實地解決問題，相對地，民進黨台北市議員，到民進黨中央，到民進黨各界，對兩岸不但沒有辦法有任何開展，都是用嘲諷、用反對的方式來對於兩岸的推動進行阻擾，更何況又看到民進黨的總統候選人，講的是風涼話還是笑話，對於兩岸完全一籌莫展，還要邀對岸領導人來台灣吃飯、喝珍珠奶茶，這些民眾都看在眼裡，能夠體會到民進黨光說不練，甚至是阻礙兩岸發展的具體事證。
此外，朱立倫也指出，今天媒體關注的焦點，包括imB的大弊案、90億的詐騙；還有去年5月成立的公司賣雞蛋，可以賺了上億元；也有很多綠能公司，獲得很多台電的補助。他表示，這些詐騙案、暴利，或者民進黨口中的合法補助，背後都有非常明顯的民進黨高層，或綠營民代的身影，民眾還看得下去嗎？不斷地發生不公不義的事情以及弊案，國民黨立法委員認真地揭弊、打弊，讓這樣貪贓枉法、不公不義、貪腐亂政的民進黨下台，是他們最大的責任。