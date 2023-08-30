文博會首創「IP主題館」9/26開幕！我是馬克、美美參展　陣容華麗

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文化部表示，展覽內容依創作者的特色分為有種自然、有種文化、有種當代等3大主軸，以插畫、圖文展現創作者對台灣生態與社會議題的深度探索。充滿童趣的「島嶼蕨蹤」、奇幻多變的「妖怪遶境」、輕鬆開腥的「ikuiku channel Always open !」，每一張圖，都在向世界敍說台灣土地的特有故事。
文化部說，現場體驗更別具巧思，以「台灣IP明星隊」的意象，打造戶外長達近10公尺的明星隊打卡牆、IP角色的限量選品扭蛋機；另一道則是由文策院協助推廣到日本、韓國的14個台灣IP組成的展示牆。
此次IP主題館策展人黃米露說，希望透過展覽讓更多人知道，這些圖文、IP的創作者，本身就是「台灣特有種」。
黃米露認為，「台灣的創作者在繪圖架構、圖像傳達資訊的能力都很強」，追根究底，這都與台灣豐富多元、自由開放的社會氛圍息息相關。期待藉由IP主題館讓大眾看見插畫藝術的深度與趣味，也透過這些呈現幫助更多國內外品牌了解目前台灣插畫藝術與商業運用的潛力，「找到對的IP、放在對的位置，就能為品牌大加分。」
文化部表示，除了在「IP主題館」可以見到這些精彩IP匯聚，走出展館，來到春水堂、茶湯會、台灣大車隊、老爺酒店和新光影城等通路，也可以看到台灣IP與企業合作的交流。期待文博會的「打開」、「跨域」精神，持續與在地品牌共創能量，讓粉絲隨處都可與喜愛的IP相遇。