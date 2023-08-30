《有生之年》吳慷仁海邊辦告別式 鄭元暢吃到滿嘴「骨灰」
新戲《有生之年》以高家的生活為故事舞台，楊貴媚、喜翔夫妻倆3個兒子個性都不一樣，大哥吳慷仁是個再落魄都要活得帥氣的魯蛇，二弟鄭元暢是極力追求完美且貼心的孝子，三弟林哲熹則是直率又傲嬌的老么。劇中吳慷仁幻想自己的告別式辦在海邊，甚至親自灑骨灰，鄭元暢透露拍攝當天風很大，印象最深刻就是全家都吃得滿嘴灰。
記者羅凌筠/綜合報導
吳慷仁所飾演的高嘉岳，從小到大無論遇到什麼事都講求「帥就好」，就連自己的告別式都特意選在海邊，甚至親自灑骨灰，沒料到卻令全家人滿身是灰，悲喜交加一瞬間。回想起這場戲，鄭元暢印象最深刻就是全家都吃得滿嘴灰，每個人當下的反應都非常真實，尤其拍攝當天風很大，事前已有心理準備會吃到，還偷問「骨灰」是什麼做的。
老么林哲熹同樣對「骨灰」印象深刻，碎念當天自己吃了很多骨灰，大哥吳慷仁只要一灑完，眾人就狂吐口水，爸爸喜翔一旁酷酷地說：「這就是為何我要戴墨鏡，哈哈哈！」當事人吳慷仁透露導演有給指示，可以盡情發揮，把骨灰撒在眾人身上，加上實際上灑的是沙子，他就更放開來演，笑說：「我就灑啦！請大家吃灰啦！」戲裡戲外都將高嘉岳的瀟灑發揮到極致。
TVBS原創影集《有生之年》9月17日起，每周日晚間8點八大戲劇台、晚間10點華視，Netflix、中華電信MOD、Hami Video影劇館+、愛奇藝國際版也能同日收看。海外地區於愛奇藝國際版（全球除中國大陸與港澳）、Astro QJ（馬來西亞、汶萊）、Viu（港澳）同步觀看。9月23日起，每周六晚間10點於TVBS42頻道播出。