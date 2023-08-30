蘇拉颱風海陸警齊發！開學日天氣「東西兩樣情」　南台灣留意暴雨

台中石岡熱氣球嘉年華後天開場！不受颱風影響　狂放600秒煙火秀

▲邁入第3屆的台中石岡熱氣球嘉年華，將於9月1日至9月3日在石岡區土牛運動公園登場。本屆活動規劃6場熱氣球繫留升空體驗，還將首次加碼大型風箏秀等。（圖／取自石岡區公所臉書 ）
▲邁入第3屆的台中石岡熱氣球嘉年華，將於9月1日至9月3日在石岡區土牛運動公園登場。本屆活動規劃6場熱氣球繫留升空體驗，還將首次加碼大型風箏秀等。（圖／取自石岡區公所臉書 ）

記者葉盛耀/綜合報導

台東的熱氣球嘉年華已於8月底正式閉幕，如今換台中，邁入第3屆的台中石岡熱氣球嘉年華，將於9月1日至9月3日在石岡區土牛運動公園登場。本屆活動規劃6場熱氣球繫留升空體驗，還有音樂晚會、大型風箏秀，最受矚目的則是9月2日的600秒煙火秀、9月3日的光雕噴火秀等。造型氣球也搶先亮相，是深受小朋友喜愛的巴西泰迪和琳西，360度零死角雙面造型，好看又好拍。

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因為蘇拉颱風侵襲，主辦方回覆，依各國颱風路徑預測，颱風持續向南偏，預計8月31日遠離台灣，經與熱氣球廠商（天際航空）的專業飛行員討論後，影響臺中機率偏低，考量遊客已提前規劃好行程，本次活動原則如期舉辦，如有不可抗力因素將再發布最新消息。

▲此次的造型氣球也搶先亮相，是深受小朋友喜愛的巴西泰迪和琳西，還是特製360度零死角雙面造型。（圖／取自石岡區公所臉書 ）
▲此次的造型氣球也搶先亮相，是深受小朋友喜愛的巴西泰迪和琳西，還是特製360度零死角雙面造型。（圖／取自石岡區公所臉書 ）
此次熱氣球繫留體驗以繩索固定熱氣球「定點升降」，讓民眾感受搭乘熱氣球的高空冒險，搭乘時間約4至6分鐘，一次(趟)可承載3至4人，家長若有帶國小以下兒童，身高110公分以上即可搭乘。9月1日至3日體驗活動規劃上、下午場共6場，上午場為每日上午5時至7時30分；下午場則為每日下午4時至6時30分。

▲本屆活動規劃6場熱氣球繫留升空體驗，還有音樂晚會等多場活動。（圖／取自石岡區公所臉書 ）
▲本屆活動規劃6場熱氣球繫留升空體驗，還有音樂晚會等多場活動。（圖／取自石岡區公所臉書 ）
熱氣球最佳飛行時間是清晨及傍晚，因此公所加碼於9月2日及3日中午12時至下午3時推出大型風箏秀，並準備30米長鯨魚、大章魚、恐龍等可愛風箏，由風箏達人視活動當日風量大小挑選施放，讓民眾等候搭乘熱氣球時，還有繽紛絢麗的造型風箏秀可盡情欣賞。

▲石岡區公所今年加碼於9月2日及3日中午12時至下午3時推出大型風箏秀，並準備30米長鯨魚、大章魚、恐龍等可愛風箏等。（圖／取自石岡區公所臉書 ）
▲石岡區公所今年加碼於9月2日及3日中午12時至下午3時推出大型風箏秀，並準備30米長鯨魚、大章魚、恐龍等可愛風箏等。（圖／取自石岡區公所臉書 ）
此次石岡區公所也特別釋出免費搭乘機會，鼓勵台中市民幸福成家，8月1日至20日期間在台中市任一戶所完成結婚登記，且填寫參加意願調查表的新人，6對幸運新人，將有機會參加9月1日熱氣球嘉年華開幕活動，搶先體驗熱氣球升空，留下難忘的浪漫回憶。

9月2日水資源宣導音樂晚會，邀請施孝榮、于台煙、葉佳修、麋先生、趙傳等歌手團體登台表演及600秒煙火秀，將璀璨閃耀大甲溪畔；9月3日下午閉幕式，還有精彩光雕秀搭配hotshock、陳孟賢、源少年等歌手團體表演。

9月1日至3日都有免費接駁車，每15至20分鐘發車一次，其中上午場提供東勢河濱公園到土牛運動公園接駁；下午場則在石岡水壩、石岡區公所、情人木橋、交通大隊梅子分隊、土牛國小及東勢河濱公園等接駁站行駛，民眾如自行開車可停在接駁站周邊停車場，再搭接駁車至土牛國小，接著沿國校巷步行約10至15分鐘，即可到達活動會場。石岡區公所提醒，活動期間周邊道路將進行交通管制，且活動會場停車位有限，建議民眾利用大眾運輸或接駁車服務前往會場。
 

▲公所也公布2023年台中石岡熱氣球嘉年華的現場地圖。（圖／取自石岡區公所臉書 ）
▲公所也公布2023年台中石岡熱氣球嘉年華的現場地圖。（圖／取自石岡區公所臉書 ）
此外，除了台東、台中，高雄9月底也將舉辦「高雄愛•月熱氣球」活動，可於愛河及月世界搭乘熱氣球，欣賞有如法國塞納河畔美景及土耳其卡帕多奇亞的惡地景觀。

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