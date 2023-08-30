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接受馬紹爾駐台大使呈遞到任國書　蔡英文盼深化兩國邦誼

▲總統蔡英文接受馬紹爾群島共和國新任駐台特命全權大使卡蒂爾（Anjanette Kattil）呈遞到任國書。（圖／總統府提供）
▲總統蔡英文接受馬紹爾群島共和國新任駐台特命全權大使卡蒂爾（Anjanette Kattil）呈遞到任國書。（圖／總統府提供）

記者陳佩君／台北報導

總統蔡英文今（30）日接受馬紹爾群島共和國新任駐台特命全權大使卡蒂爾（Anjanette Kattil）呈遞到任國書，並期盼未來兩國在國際上繼續相互扶持，為雙邊關係發展再創新的里程碑，也為全球的繁榮發展一起做出貢獻；卡蒂爾則說，期待與台灣政府及人民密切合作，她很榮幸呈遞到任國書，並承諾將不遺餘力推動馬紹爾群島共和國與中華民國台灣間的邦誼。

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蔡英文今在總統府秘書長林佳龍、外交部長吳釗燮陪同下，接受馬紹爾群島共和國新任駐台特命全權大使卡蒂爾（Anjanette Kattil）呈遞到任國書。

蔡英文致詞時表示，感謝卡蒂爾長期以來對台灣的支持，相信台灣和馬紹爾群島將更進一步拓展合作領域，也持續深化兩國邦誼。

蔡英文提到，現在全球都面臨著氣候變遷的挑戰，尤其台灣和馬紹爾群島都是海洋國家，對於升溫、海平面上升等議題，更需要加強交流合作，而吳釗燮也與馬紹爾群島等4個國家，共同簽署「對抗氣候變遷聯合聲明」，希望一起因應全球暖化的挑戰。

蔡英文指出，不僅是環境議題，台灣和馬紹爾群島在醫療、農業、教育等各領域，也持續強化夥伴關係，她也要感謝馬紹爾群島在國際上為台灣發聲，支持台灣的國際參與。

卡蒂爾表示，馬紹爾群島與台灣之間存在獨特的連結，雙方有共同的南島文化遺產，對民主、法治、尊重人權、和平、繁榮、良好治理與全球公民道德等共享價值與目標，也讓兩國邦誼更加堅實，自兩國建交以來，這份友誼在外部壓力下，仍不斷創下新的里程碑，雙方在經貿、氣候、環境、人民交流等各領域，持續深化合作。

卡蒂爾重申，兩國邦誼堅定不移，馬紹爾群島共和國始終感謝中華民國台灣對馬國社會、經濟發展的堅定支持與莫大幫助；她說，中華民國台灣將持續作為一個偉大的國家，而馬紹爾群島也承諾持續支持台灣人民維護台灣主權與民主價值，以及台灣在國際社會享有應有地位的期盼。

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