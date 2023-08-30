創薪時代／「群眾募資」成創業新機會　嘖嘖創辦人揭年輕人優勢

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即使有愈來愈多的中年與長者世代加入提案行列，稀釋部分年輕族群的比例，但年輕提案者的總量仍不斷增長，甚至每年畢業季一到，嘖嘖都還是會收到相當大量的畢業生提案。
「年輕人透過群眾募資提案創業的優勢很明顯，他們就像一張白紙。」徐震道出與年輕提案者接觸的經驗，「他們的提案想像以及解決問題的方式，不容易被社會規範或既有的模式限制，在原創性上更有突破點。」不過，也因為年輕人比較缺乏社會經驗，沒有辦法像老練的商家或生意人，熟悉於提案創業的各種操作模式，徐震提醒：「年輕人在提案前一定要多做功課，光有好點子的提案顯然不夠，還需仔細思考專案背後的成本、貼近客戶的行銷語言等。」
不僅如此，在製造端與工廠合作時，工廠給出的價格與實際上販售的價格，中間該有哪些利潤空間，哪一個時間點出貨要拉多長的安全期，這些都是提案人要在事前一一思考過的問題。「我們看過很多年輕的提案idea很好，可是真正走到製造或實作階段時，往往會因利潤算得少、交期緊繃，或遇疫情打擊等外在因素，影響到事業。」他建議可多與有創業經驗的前輩討論跟學習，了解他們處理事情的方式，有助於創業與事業營運。
徐震也提到，各族群在做群眾募資提案時都各有利弊，但年輕人學習力強，有敏銳的找資訊能力，如同一塊海綿，可以快速吸收很多新穎的事物，因此站在群眾集資的立場來看，有年輕人的加入，會為整體產業帶來更多新元素與刺激，所以年輕族群更該善用找資訊的能力預先做功課，彌補經驗不足的問題。
過往提到創業籌錢，往往會想到透過銀行管道或向企業拉贊助，「但諸如此類單體式的籌資方式，難免會受制於外在因素或單位期程上的安排。」他舉例，當經濟緊縮時，銀行貸款申請恐較為嚴格，或遇企業贊助款項提前用罄的情況發生。「嘖嘖希望把好點子的魅力，真正回歸到市場。」當一個好點子可以說服群眾願意掏錢出來的時候，其實不一定需要借助傳統的貸款、融資管道，而是運用群眾的力量，在實現一個又一個的年輕夢想之際，也豐富台灣創意產業的多樣性，為社會帶來更多正面的影響與啟發。