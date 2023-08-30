中秋想赴日賞櫻！日圓換匯何時再見「0.21」甜甜價　專家點出關鍵

創薪時代／「群眾募資」成創業新機會　嘖嘖創辦人揭年輕人優勢

▲近年來，想要創業並在群眾募資平台上取得資金的風潮在台灣已逐漸成為主流，台灣規模最大的群眾集資平台「嘖嘖」創辦人徐震透露，公司成立初期，生於網路世代的年輕人是平台提案的主力。（圖／擷取自Pixabay）
▲近年來，想要創業並在群眾募資平台上取得資金的風潮在台灣已逐漸成為主流，台灣規模最大的群眾集資平台「嘖嘖」創辦人徐震透露，公司成立初期，生於網路世代的年輕人是平台提案的主力。（圖／擷取自Pixabay）

記者鄭妤安／台北報導

英國倫敦西敏區海德公園（Hyde Park）的「演說者之角」（Speakers' Corner），是世界上最著名的言論自由空間，任何人都可以在這個地方，站上大約一層台階高的「肥皂箱」上高談闊論，抒發理念。台灣規模最大的群眾集資平台「嘖嘖」，成立11年來，總群眾集資金額在今年8月初突破百億大關，創辦人徐震自我勉勵，期許嘖嘖成為演說者之角的「肥皂箱」，「希望大家可以透過我們的平台，給予自己實踐夢想的勇氣。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
近年來，想要創業並在群眾募資平台上取得資金的風潮在台灣已逐漸成為主流，嘖嘖在成立初期，生於網路世代的年輕人是平台提案的主力，直到群眾集資開始普遍進入大眾視野後，30至40歲的青壯年才開始將其視作創業的媒介與管道；疫情之後，許多長輩被迫學習使用網路，漸漸開始有更年長的族群成為平台提案人。

即使有愈來愈多的中年與長者世代加入提案行列，稀釋部分年輕族群的比例，但年輕提案者的總量仍不斷增長，甚至每年畢業季一到，嘖嘖都還是會收到相當大量的畢業生提案。

「年輕人透過群眾募資提案創業的優勢很明顯，他們就像一張白紙。」徐震道出與年輕提案者接觸的經驗，「他們的提案想像以及解決問題的方式，不容易被社會規範或既有的模式限制，在原創性上更有突破點。」不過，也因為年輕人比較缺乏社會經驗，沒有辦法像老練的商家或生意人，熟悉於提案創業的各種操作模式，徐震提醒：「年輕人在提案前一定要多做功課，光有好點子的提案顯然不夠，還需仔細思考專案背後的成本、貼近客戶的行銷語言等。」

不僅如此，在製造端與工廠合作時，工廠給出的價格與實際上販售的價格，中間該有哪些利潤空間，哪一個時間點出貨要拉多長的安全期，這些都是提案人要在事前一一思考過的問題。「我們看過很多年輕的提案idea很好，可是真正走到製造或實作階段時，往往會因利潤算得少、交期緊繃，或遇疫情打擊等外在因素，影響到事業。」他建議可多與有創業經驗的前輩討論跟學習，了解他們處理事情的方式，有助於創業與事業營運。

徐震也提到，各族群在做群眾募資提案時都各有利弊，但年輕人學習力強，有敏銳的找資訊能力，如同一塊海綿，可以快速吸收很多新穎的事物，因此站在群眾集資的立場來看，有年輕人的加入，會為整體產業帶來更多新元素與刺激，所以年輕族群更該善用找資訊的能力預先做功課，彌補經驗不足的問題。

▲（圖／嘖嘖提供）
▲嘖嘖創辦人徐震表示，站在群眾集資的立場來看，有年輕人的加入，會為整體產業帶來更多新元素與刺激。（圖／嘖嘖提供）
過往提到創業籌錢，往往會想到透過銀行管道或向企業拉贊助，「但諸如此類單體式的籌資方式，難免會受制於外在因素或單位期程上的安排。」他舉例，當經濟緊縮時，銀行貸款申請恐較為嚴格，或遇企業贊助款項提前用罄的情況發生。「嘖嘖希望把好點子的魅力，真正回歸到市場。」當一個好點子可以說服群眾願意掏錢出來的時候，其實不一定需要借助傳統的貸款、融資管道，而是運用群眾的力量，在實現一個又一個的年輕夢想之際，也豐富台灣創意產業的多樣性，為社會帶來更多正面的影響與啟發。

嘖嘖群眾集資總金額破百億大關！3大策略拚3年內拿下200億里程碑

創薪時代／跨境電商遇多重挑戰！AI幫助有限　年輕人成發展新機會

創薪時代／「理債」比理財更重要　保險業務員身兼3職還款千萬

創薪時代／「數據解放」風潮吹向醫療！AI新創揭密全新生態系商機

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鄉民大學問