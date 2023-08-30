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雙城論壇開幕　蔣萬安「雙城好 兩岸好」破題談兩岸關係

▲台北市長蔣萬安於雙城論壇開幕致詞引6字談兩岸關係。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長蔣萬安於雙城論壇開幕致詞引6字談兩岸關係。（圖／台北市政府提供）

記者邱新博／台北報導

第14屆雙城論壇今（30）日開幕，台北市與上海市簽署了3項合作備忘錄。台北市長蔣萬安致詞時表示，「雙城好，兩岸好」，在談及兩岸關係時，蔣萬安說，雙城論壇還肩負了兩岸關係中重要、關鍵性的指標性意義，他也比喻，兩岸關係恰如江河行舟，當然不應該過盡千帆皆不是，但也不能一廂情願的認為「輕舟已過萬重山」，在困難中摸索方向，在迷霧中冷靜思維。

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「雙城好，兩岸好。是我今天想要分享的感想。」蔣萬安致詞時表示，各位都知道，這趟雙城論壇之行，能順利舉行，並不是想當然爾的容易，必須克服彼此的分歧，創造可以對話的空間，「然後尤其重要的是，我們願意對話，願意在不平靜的兩岸關係下，找尋可以對話，可以共享的價值。」

蔣萬安說，「雙城好，兩岸好」，他之所以這樣講，無非也是因為上海是了不起的城市，而臺北也是非常獨特的城市，兩座在歷史上關係甚深的現代化城市，若能持續秉持理性、開放、進步的治理原則，往前走，持續維持雙城之間的論壇，以及各項合作的領域，相信：「雙城好，兩岸好」的期待，必定可為。

蔣萬安接著說，在來上海之前，他在臺北參加了一場很棒的紀念展，是關於前國防部長俞大維的紀念展，俞大維先生的家族幾乎就是半部中國現代史的縮影，他讀過上海聖約翰大學，抗戰時投筆從戎，擔任過兵工署長，是抗戰成功的幕後英雄；後來，遷到臺灣，他也在金門八二三砲戰時負傷；從上海到臺北，這是大時代的命運，也是個人際遇的選擇。

蔣萬安又提及張愛玲：「來到上海，我也想到一位上海人對臺北、對臺灣的影響。她就是從臺北又紅回上海的作家張愛玲。」張愛玲是在抗戰時期的「孤島上海」成名的，卻在臺北出版了全集，紅遍華人世界，再在大陸改革開放後，紅回上海。 這些都是信手拈來，我可以想到的。在現代史上，上海與臺北的關係連結，尤其在人的身上。

蔣萬安直言，大時代會影響個人的命運，但個人的選擇會影響生命價值與意義。這就牽涉到了一座城市到底可以做些什麼？又或者一座城市在大時代裡，可以扮演怎樣的角色，來影響時代的巨輪？

蔣萬安強調，台北與上海在這樣大時代歷史的過程中，是不斷前進的雙城。身為雙城首長之一，相信自己跟上海龔正市長一樣，都渴望在大時代裡，把「城市治理」做好，所以把雙城論壇的主軸設定為「新趨勢，新發展」，同時聚焦在「低碳永續」、「數位經濟」以及「智慧醫療」的原因。相信每一座城市都要趕上世界潮流、搭上發展列車，才能夠為城市居民創造福祉。

針對兩岸關係，蔣萬安說道，雙城論壇不僅僅止於這樣的城市治理角色，雙城論壇更在兩岸關係中，具有重要關鍵性的意義指標。「兩岸關係恰如江河行舟，當然不應該『過盡千帆皆不是』；但也不能一廂情願的認為『輕舟已過萬重山』，在困難中摸索方向，在迷霧中冷靜思維。」

蔣萬安最後說，特別在這個時候，兩岸更要重視而且珍惜這樣的論壇，要務實的對話、理性的對話、誠懇的對話。當雙城記取了過去大時代對個人命運的衝擊，就可以珍惜、理解、了解和平的可貴；當雙城可以成功的化解分歧、消弭對立，雙贏所產生出的連帶效應，將無可限量。

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