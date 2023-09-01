未來少女／于傳勇、大剛求好心切！為幻藍小熊Bido體重吵3個晚上
當韓系嚴謹培訓體系遇上台灣溫和派作風，會有什麼樣的衝擊？在經紀公司天空娛樂裡明顯擦出火花，創辦人于傳勇（于哥）與股東王維皓（大剛）目標一致，卻有不同做事方法，為了幻藍小熊的成員Bido體重超標，能否在選秀節目《未來少女》第二次表演上台，兩人竟然通電話連說了3個晚上，每次都說2、3個小時，被旁人誤會是在吵架，只能佩服他們的求好心切。
記者江芷稜／專訪
于傳勇笑說，2人確實很常吵架，爭執往往沒有對錯，只是做法不一樣，一旦在問題上面有不同意見，就會想舉例讓對方知道，然後產生長時間溝通，別人誤會是在吵架，「金姐會說你們不要再吵架，我們不認為在吵架，因為我本身就是說話比較大聲的人，他就是滿斯文的人，別人看起來會覺得我一直在哇哇哇，其實是各自提出想法」。
韓系培訓對於體重、飲食管控嚴格，天空娛樂辦公室的白板上寫著每個成員的身高、理想體重，成員每天都要公開記錄體重，在第二次舞台表演考核時，于傳勇認為Bido實力很強，無論歌唱、舞蹈、表演魅力、外貌都無可挑剔，但是她體重上沒有達到規定標準，代表「心態沒有準備好」，所以決定不讓她上台。
不過，個性較溫和的大剛認為，體重管理並非一蹴可幾，應該要慢慢減重，等待節目播出後Bido看到畫面上覺得自己不好看，就會有減肥的決心，應該要讓她上台，大剛笑說：「這個事情我印象深刻，我們講了3個晚上，每次講了2個多小時」，可見兩人對於學員要求極高。
大剛表示，兩人共同目標一致，就是作品要呈現得好，于哥認為公司有自己的規定、原則，如果不這麼做，就是沒有原則的領導者，為了尊重培訓專業大剛最後都會選擇退讓。不過，于哥事後態度軟化，坦言體重是一個公司期許的標準，不是短時間能達到的目標，不該過度嚴厲，舞台考核還是要以整體表現為準，顯見兩人連吵了3個晚上，溝通還是頗有成效。
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