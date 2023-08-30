台南登革熱疫情嚴峻各大廟紛辦「藥普」萬應蚊蟲藥受青睞
台南登革熱疫情持續升溫，台南新營濟安宮特別舉辦「藥普」，驚見帶有「萬應」的蚊蟲藥堆如小山，祈求國人都能健康、平安。七股後港天后宮則祭獻一帖帖中藥「包治全身」，為好兄弟藥懺治病，還為冤魂準備「雞山」習俗，掛滿生肉，生人勿近，相當特別。
記者張振興/台南報導
今(30)日適逢中元節，鬼門開，好兄弟放暑假，台南各地舉辦熱鬧中元慶典，供品琳瑯滿目，除了常見的三牲四果，帶有吉祥諧音的餅乾如乖乖、樂事、旺旺都整組擺上桌，去年引發討論的萬應白花油，也因名字應景受到青睞，有信眾說，有萬應也有白花，很適合七月半，給好兄弟醒腦、治頭痛，拜拜後還能分送給親友來消腫止癢。
主委蔡育輝表示，新冠疫情趨緩，台南又面臨登革熱嚴峻挑戰，濟安宮主神－醫神保生大帝降旨「藥普」，除了中藥，也有保健飲品、白花油，食補、藥補都有，保庇信徒、台灣子民都能身體健康、闔家平安。
委蔡育輝表示，廟方今年普度結合公益，白米、麵食、餅乾等供品都捐給弱勢團體，不只好兄弟能飽餐一頓，需要幫助的人也能慶讚中元。
七股後港天后宮在昨晚舉行藥普，祭獻一帖帖中藥，分治五臟六腑，還針對婦女、孩童，從頭到腳幾乎全包，盼好兄弟「暑假」出遊能無病無痛。廟方表示，天上聖母有感好兄弟的後事無法圓滿，靈魂帶病痛，請來醫神降臨，為好兄弟進行藥懺與醫治。
此外，廟方還保有古早習俗「雞山」，有別於準備煮熟或燙過的三牲，在披上榕樹葉的隧道裡掛滿魚、豬、雞等生肉「專門招待冤魂」，晚上七點舉香開普後，嚴禁生人靠近，以免被煞到，相當神秘、特別。
民俗專家廖大乙指出，擺放藥物是普渡習俗之一，早期農業時代放置分別代表感冒、顧肝、顧腎等三甕妙藥，隨時代變遷，比較少看到傳統藥普，現代人要改拜白花油、感冒糖漿也無不妥，心誠則靈。但有「招你來」意涵的香蕉、李子、梨子，以及代表不淨的芭樂、綠番茄等水果，千萬不要上桌。