疑酸侯友宜沒政見！侯辦要求《商周》嚴正道歉 小編還原發文原因
《商周》小編昨（29）日貼出多張圖文，節錄各黨候選人曾提出的政見，唯獨國民黨總統參選人侯友宜的圖卡上只有「.....」，更稱「我們已經努力了」，對此讓侯友宜競辦氣炸跳腳，要求道歉澄清，國民黨更揚言退訂；對此，《商周》今（30）日再度發文說明事發經過。
記者孫唯容／綜合報導
《商周》昨天在臉書貼出圖文，標題寫道「當你試著讀總統候選人說過的話」，其中賴清德曾說，「台灣沒有兩難，台積電也不會有兩難，台積電會留在台灣繼續茁壯、繁榮」；柯文哲說，「台灣的經濟已經沒有人口紅利，產業應當要轉型，而未來20年要努力發展的，就是搭上AI列車」；郭台銘說，「把關渡平原打造AI科技谷」，結果侯友宜的圖卡上只有照片，並打上「.....」，小編還寫下「我們已經努力了」。
對此，侯辦要求道歉，並表示經查詢，該篇文章是商周小編自行搜尋資料後發出，商周事先並未與競選辦公室聯繫。侯友宜的能源及科技產業政策與說法，網路上可以很容易搜尋到，也可以跟競辦詢問。如此草率發文，已經對侯友宜造成嚴重傷害，呼籲商周應嚴正處理，並儘速澄清、道歉。
後續《商周》在該貼文留言區補充侯友宜論述並表示，四位參選人當中，國民黨競選辦公室昨晚間來電商周採訪團隊，是最快速回應的陣營。
《商周》也在臉書表示，29日傍晚的貼文，初心只是希望台灣在拚經濟的時候，也要顧永續，為此他們花了9個月時間調查，為何台灣會出現為什麼台灣會出現晶圓山和手機河？「所以希望每一個總統參選人，都要對這件事提出主張，讓所有人更明白，所有選舉支票的背後，我們要共同付出什麼樣的代價。」
《商周》也表示，謝謝大家關心，小編沒有被fired，不足之處，將虛心聆聽，會在這裡跟大家一起努力，讓台灣不再有禿了頭的山和變紅的河水。